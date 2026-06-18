Jelang Usia 100 Tahun, Persebaya Surabaya Tegaskan Komitmen Jadi Rumah untuk Semua

Persebaya Surabaya merayakan hari jadi ke-99 melalui ziarah, doa bersama, dan berbagai kegiatan inklusif dengan mengusung semangat Persebaya untuk Semua. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya merayakan hari jadi ke-99 pada Kamis (18/6/2026) dengan mengusung semangat "Persebaya untuk Semua" di Surabaya. Perayaan yang diawali ziarah ke makam pendiri klub hingga melibatkan penyandang disabilitas ini menjadi penegasan komitmen Green Force menjaga kebersamaan menjelang usia satu abad.
Memasuki tahun ke-99, Persebaya Surabaya tidak sekadar merayakan bertambahnya usia klub.
Manajemen memilih menghadirkan rangkaian kegiatan yang sarat makna dan menegaskan identitas klub sebagai rumah bagi seluruh kalangan.
Perayaan dimulai dengan ziarah ke TPU Karang Tembok Surabaya untuk mengenang sekaligus mendoakan pendiri Persebaya Surabaya, M. Pamoedji.
Sejumlah perwakilan tim hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang klub yang berdiri sejak 1927.
Persebaya Surabaya memaknai usia ke-99 sebagai momentum memperkuat semangat kebersamaan menjelang perayaan satu abad klub pada tahun depan.
Semangat itu dirangkum dalam kampanye "Persebaya untuk Semua" yang menjadi tema utama perayaan tahun ini.
Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi menegaskan semangat tersebut bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, nilai itu telah menjadi bagian dari perjalanan klub selama bertahun-tahun.
"Menjelang usia satu abad, kami mengusung semangat Persebaya untuk Semua. Semangat ini bukan sesuatu yang baru, melainkan nilai yang selama ini terus kami jalankan. Persebaya harus bisa menjadi rumah bagi semua kalangan yang mencintai klub ini," kata Candra.
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