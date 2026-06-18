Rayakan Ulang Tahun Persebaya Surabaya ke-99, Francisco Rivera Ungkap Kebahagiaan Bermain untuk Green Force

JawaPos.com - Francisco Rivera merayakan hari ulang tahun Persebaya Surabaya. Tim yang dibelanya itu sudah berusia 99 tahun sejak didirikan pada 18 Juni 1927.

Melalui sosial media, Francisco Rivera mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persebaya. Dia juga merasa bangga bisa membela tim kebanggaan Bonek tersebut.

"Selamat ulang tahun 99 @officialpersebaya (Persebaya). Bangga berada di sini," tulis ucapan singkat dari Francisco Rivera di salah satu unggahan akun Instagram pribadinya.

Pemain asal Meksiko tersebut membuktikan kebanggaannya bermain di Persebaya dengan memperpanjang kontraknya. Rivera dipastikan bertahan hingga tiga musim kedepan.

Setelah resmi memperpanjang kontrak, Rivera mengungkapkan bahwa dirinya ingin membawa Persebaya juara Super League. Sebagai pemain, dia juga akan meningkatkan performanya untuk mencapai target tersebut.

"Untuk musim depan, target pribadi saya tetap sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk tim. Saya ingin terus bekerja keras di setiap latihan dan pertandingan. Saya percaya jika semua pemain memberikan seratus persen kemampuan mereka, maka kami bisa mencapai target bersama. Saya juga akan terus berusaha berkembang agar bisa membantu Persebaya meraih hasil terbaik,” kata Rivera yang dilansir laman resmi Persebaya, Kamis (18/6).

Sejak direkrut Persebaya, pemain asal Meksiko tersebut terus menjadi andalan di lini tengah. Di musim perdananya pada 2024/2025, Rivera berhasil mencetak delapan gol dan tujuh assist.

Koleksi gol dan assistnya mengalami peningkatan di musim 2025/2026. Rivera berhasil mencetak 13 gol dan 10 assist dari 30 pertandingan yang dimainkannya.