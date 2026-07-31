Target Baru Johnny Jansen untuk Bali United: Wajib Masuk Lima Besar dan Perbaiki Rekor Kandang

JawaPos.com - Pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, memasang target yang realistis sekaligus menantang menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Memasuki musim keduanya bersama Serdadu Tridatu, pelatih asal Belanda itu ingin membawa tim tampil lebih konsisten dan memperbaiki pencapaian musim lalu.

Target tersebut disampaikan Jansen di sela-sela sesi latihan Bali United yang telah berlangsung selama kurang lebih empat pekan di Bali United Training Center, Gianyar.

Persiapan panjang itu dimanfaatkan untuk membangun fondasi permainan sekaligus meningkatkan kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai pada awal September mendatang.

Menurut Jansen, pencapaian musim ini harus lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Salah satu sasaran yang dipasang adalah membawa Bali United menembus lima besar klasemen akhir Super League 2026/27.

"Target pribadi saya saat ini adalah kami bisa banyak menang di pertandingan kandang. Terpenting saat ini adalah kami bisa lebih baik dibandingkan musim lalu dan kami ingin berada di posisi lima terbaik di klasemen," ujar Johnny Jansen.

Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada musim 2025/26, Bali United harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan klasemen dengan koleksi 51 poin.

Ricky Fajrin dan rekan-rekannya mencatatkan 14 kemenangan, sembilan hasil imbang, serta 11 kekalahan dari total 34 pertandingan yang dijalani.