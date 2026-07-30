Made Tito Tak Sabar Jalani Super League 2026/27, Komposisi Pemain Baru Bikin Bali United Semakin Percaya Diri

I Made Tito Wiratama. (Dok. Liga Indonesia Baru)
JawaPos.com - Musim baru Super League 2026/27 menjadi momen yang paling dinantikan oleh gelandang Bali United, Made Tito Wiratama.
Pemain muda jebolan Elite Pro Academy (EPA) Bali United itu mengaku sudah tidak sabar kembali memperkuat Serdadu Tridatu setelah melihat perubahan komposisi skuad yang dilakukan manajemen selama bursa transfer.
Bali United memang bergerak cukup aktif dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim depan. Sejumlah pemain baru telah diperkenalkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan performa tim setelah musim sebelumnya belum mampu memenuhi target.
Empat nama baru yang telah resmi bergabung adalah gelandang asal Brasil, Queven da Silva Inacio, bek tengah berkebangsaan Finlandia Thomas Lam, serta dua pemain asal Belanda, Jort van der Sande dan Remco Balk. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kualitas permainan Bali United di berbagai lini.
Made Tito mengaku antusias melihat komposisi tim yang kini semakin kompetitif. Menurutnya, tambahan pemain asing berkualitas menjadi modal penting bagi Bali United untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat pada musim 2026/27.
"Dari saya pribadi tentunya sangat antusias dengan komposisi tim Bali United saat ini, apalagi ada beberapa pemain asing baru yang baru bergabung," ujar Tito.
Meski demikian, pemain berusia muda tersebut menyadari bahwa proses adaptasi tetap menjadi tantangan bagi para pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia.
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Ia menilai setiap pemain membutuhkan waktu untuk mengenal karakter permainan rekan setim, memahami gaya bermain pelatih, hingga menyesuaikan diri dengan intensitas kompetisi domestik.
"Memang butuh waktu bagi mereka beradaptasi di sepak bola Indonesia dan membangun chemistry di dalam tim," lanjutnya.
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