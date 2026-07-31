Bali United Umumkan Perpisahan dengan Jordy Bruijn, Ini Rekam Jejaknya Selama Semusim

JawaPos.com - Bali United FC kembali melakukan perubahan komposisi skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Pada Jumat (31/7), klub berjuluk Serdadu Tridatu itu resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asal Belanda, Jordy Bruijn.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, Bruijn tidak akan lagi menjadi bagian dari skuad Bali United untuk menghadapi kompetisi musim baru.

Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain berusia 29 tahun tersebut selama membela tim.

"Setelah terjalin kesepakatan bersama, kami dari Bali United mengumumkan bahwa kerja sama dengan Jordy Bruijn telah berakhir untuk musim kompetisi yang baru. Kami ucapkan terima kasih kepada Jordy yang telah berjuang bersama selama satu musim terakhir dan semoga sukses untuk perjalanan karier berikutnya," ujar Yabes Tanuri.

Jordy Bruijn didatangkan Bali United pada awal musim 2025/26 dari klub Belanda, Heracles Almelo. Kehadirannya saat itu diproyeksikan untuk menambah kreativitas sekaligus keseimbangan di lini tengah Serdadu Tridatu.

Selama satu musim berseragam Bali United, Bruijn mampu memberikan kontribusi yang cukup positif. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama sejak menit pertama, ia beberapa kali tampil efektif ketika masuk sebagai pemain pengganti.

Dari total 20 penampilan di berbagai laga musim lalu, Bruijn sukses mencatatkan empat gol dan dua assist. Torehan tersebut menjadi catatan yang cukup baik untuk seorang gelandang tengah, terlebih beberapa golnya lahir saat ia masuk dari bangku cadangan.

Peran sebagai supersub membuat namanya beberapa kali menjadi pembeda dalam pertandingan. Ketenangannya mengatur ritme permainan serta kemampuannya membaca ruang sempat menjadi nilai tambah bagi lini tengah Bali United.

Meski demikian, menjelang dimulainya Super League 2026/27, Bali United memilih melakukan evaluasi skuad. Berakhirnya kerja sama dengan Jordy Bruijn menjadi salah satu bagian dari proses penyegaran tim yang tengah dilakukan manajemen.