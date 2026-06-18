Bursa Transfer Super League: Persib Bandung dan Persija Jakarta Bidik Bek Asal Inggris Tom Aldred

Tom Aldred menjadi nama pemain asing yang dirumorkan menuju Persija Jakarta dan Persib Bandung. (Dok. Instagram.com/@tommyaldred)
JawaPos.com - Kabar transfer pemain Super League untuk musim 2026/2027 semakin menarik. Tiga tim besar mulai dikaitkan dengan sejumlah nama. Terkini, dua rival besar, Persib Bandung dan Persija Jakarta dikabarkan memantau pemain belakang asal Inggris.
Dilansir dari jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, Tom Aldred menjadi nama pemain asing yang dirumorkan menuju Persija dan Persib.
"Tom Aldred secara eksklusif mengungkapkan kepada saya: "Saya telah bermain di 4 negara berbeda sepanjang karier saya. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di 5 negara. Indonesia selalu menarik minat saya, beberapa klub tertarik, mari kita lihat bagaimana perkembangannya," tulis akun X @lorenzoleporee.
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"Ia telah dikaitkan dengan Persib dan Persija Jakarta," sambung Lorenzo.
Tom Aldred saat ini berstatus free agent setelah kontraknya bersama klub India, Mohun Bagan berakhir pada Mei 2026. Pada musim lalu, 19 penampilan dengan satu gol berhasil ia torehkan di empat kompetisi berbeda.
Sepanjang kariernya, pemain berpostur 188 cm banyak bermain di kasta kedua dan ketiga sepak bola Inggris seperti Watford, Blackpool, Stockport, hingga Colchester United. Pada 2019, Tom mulai mencicipi sepak bola Asia bergabung dengan Brisbane Roar di Liga Australia.
Lima tahun kemudian, pemain kelahiran Bolton, Inggris hijrah ke India untuk bermain bersama Mohun Bagan SG hingga musim 2025/2026. Saat membela klub India tersebut, Aldred pernah satu tim dengan Alberto Rodriguez, mantan pemain Persib.
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