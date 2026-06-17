Mulai Cuci Gudang! Persija Jakarta Lepas Hansamu Yama, Alfriyanto Nico, dan Riko Simanjuntak

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi berpisah dengan Hansamu Yama, Riko Simanjuntak, dan Alfriyanto Nico pada Rabu (17/6/2026). Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menuntaskan kebersamaannya dengan ketiga pemain tersebut setelah masa kontrak berakhir.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas perjuangan yang telah mereka hadirkan bersama tim. Prapanca mengungkapkan bahwa ketiga pemain tersebut memilini peranan penting dala perjalanan skuad Macan Kemayoran.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riko, Nico, dan Hansamu atas perjuangannya yang telah mereka tunjukkan selama berseragam Persija. Mereka adalah bagian dari perjalanan penting klub ini, dan kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran,” kata Prapanca dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Prapanca menyampaikan bahwa manajemen dan pemain berpisah secara baik-baik. Ia pun mendoakan yang terbaik kepada Hansamu, Riko, dan Nico agar meraih kesuksesan bersama klub barunya.

“Meski kebersamaan ini harus berakhir, kami semua tetap saling menghormati. Keputusan tersebut sebagai bagian dari dinamika sepak bola profesional. Kami mendoakan yang terbaik untuk karir mereka selanjutnya,” tutur Prapanca.

Ketiga pemain tersebut bisa dikatakan sudah bersama tim Ibu Kota cukup lama. Riko menjadi bagian dari Macan Kemayoran sejak 2018. Dia menjadi bagian ketika Persija Jakarta merebut gelar juara Liga 1 2018, Piala Presiden 2018, Boost Fix Super Cup 2018, hingga Piala Menpora 2021.

Namun, dalam 1,5 musim terakhir, Riko dipinjamkan ke PSS Sleman. Pemain berpostur tubuh mungil itu pun mengukir kesuksesan dengan membawa Super Elja -julukan PSS Sleman- promosi ke Super League musim depan. Kemungkinan, ia akan tetap bersama dengan tim kebanggaan warga Sleman tersebut.

Sementara Nico merupakan pemain jebolan Persija Jakarta. Namanya mulai mengorbit di level profesional setelah menjadi salah satu dari 10 debutan di Liga 1 2021/2022. Selama membela Macan Kemayoean, ia mencatatkan 55 penampilan dengan koleksi empat gol dan dua assist.