Kembali ke GBK, Alfriyanto Nico Bertekad Bawa Persis Solo Curi Poin dari Persija Jakarta

JawaPos.com–Pemain Persis Solo Alfriyanto Nico membawa motivasi tinggi pada pertandingan pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 melawan Persija Jakarta. Duel yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin (27/4) malam menjadi laga penting bagi Laskar Sambernyawa dalam upaya menjauh dari zona degradasi.

Bagi Nico, pertandingan ini memiliki makna tersendiri. Dikutip dari ileague.id pemain berusia 23 tahun itu pernah menjadi bagian dari Persija sebelum akhirnya bergabung dengan Persis Solo pada putaran kedua musim ini. Kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu menghadirkan suasana berbeda bagi bek kanan bernomor punggung 56 tersebut.

Meski memiliki kenangan bersama Macan Kemayoran, Nico menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Persis meraih hasil maksimal. Dia menyebut seluruh pemain sudah menjalani persiapan dengan baik dan siap menjalankan instruksi pelatih di lapangan.

Menurut Nico, Persija merupakan lawan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Tim ibu kota saat ini berada di papan atas klasemen dan memiliki kualitas pemain yang merata di setiap lini. Namun, kondisi itu tidak membuat para pemain Persis kehilangan rasa percaya diri.

Dia memastikan skuad Laskar Sambernyawa tetap optimistis bisa mencuri poin di kandang Persija. Nico juga mengaku termotivasi untuk menunjukkan performa terbaiknya saat menghadapi mantan klubnya tersebut.

Pada putaran pertama musim ini, Nico masih berseragam Persija dan sempat tampil dalam lima pertandingan dengan total 188 menit bermain. Setelah pindah ke Persis Solo, menit bermainnya mulai meningkat. Bersama klub asal Kota Bengawan itu, dia sudah tampil dalam tujuh pertandingan dengan catatan 288 menit bermain.

Sementara itu, Persis Solo datang ke laga ini dengan tekanan cukup besar. Tim kebanggaan Pasoepati saat ini masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 27 poin.

Posisi tersebut belum aman karena mereka hanya unggul satu poin dari Madura United FC yang berada tepat di bawah zona aman. Dengan musim yang menyisakan lima pertandingan lagi, setiap poin menjadi sangat penting bagi Persis Solo untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.