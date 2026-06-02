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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 3 Juni 2026 | 05.07 WIB

Alfriyanto Nico Pamit dari Persija Jakarta, Dirumorkan Gabung Garudayaksa FC

Alfriyanto Nico pamit dari Persija Jakarta. (Dok. Alfriyanto Nico) - Image

Alfriyanto Nico pamit dari Persija Jakarta. (Dok. Alfriyanto Nico)

JawaPos.com - Alfriyanto Nico memastikan hengkang dari Persija Jakarta. Pesan perpisahan sudah diucapkan setelah tidak memperpanjang kontraknya.

Melalui sosial media, Alfriyanto Nico mengucapkan terima kasih kepada Persija Jakarta yang telah dibelanya pada 2018. Pemain jebolan akademi Persija tersebut juga berharap kesuksesan untuk Macan Kemayoran.

"Assalaamu'alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh. Terima kasih Persija Jakarta. Terima kasih kepada seluruh manajemen, pemain, pelatih dan official Persija atas waktu dan kebersamaan selama 8 tahun ini. Semoga Ke depannya Persija sukses selalu TERIMA KASIH THE JAKMANIA, SAYA PAMIT," tulis Alfriyanto Nico di Instagram.

Musim lalu, Nico tidak menjadi pilihan utama Mauricio Souza di Persija. Dia hanya bermain lima pertandingan dan dua kali menjadi starter. Selain itu, menit bermainnya hanya 188 menit.

Dengan minimnya menit bermain, Persija memutuskan untuk meminjamkannya ke Persis Solo. Nico bermain 11 pertandingan dan menjadi starter di delapan laga.

Bersama Persija Jakarta, Nico melakukan debutnya pada Liga 1 Indonesia musim 2021/2022. Melansir Transfermarkt, pemain 23 tahun tersebut bermain melawan PSS Sleman di tim yang masih dilatih Angelo Alessio.

Sejak debut tersebut, Nico sudah bermain 55 pertandingan di semua kompetisi. Koleksi empat gol dan dua assist berhasil diraihnya bersama Persija Jakarta.

Sudah dirumorkan gabung ke Garudayaksa FC

Sebelum pamit dari Persija, Alfriyanto Nico sudah membuat Garudayaksa FC tertarik mendatangkannya. Menurut kabar yang beredar, dia sudah sepakat gabung ke tim promosi tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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