Jalani 125 Penampilan bersama Persik Kediri, Yusuf Meilana kini Resmi Berseragam Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi musim 2026/27. Klub berjuluk Bajul Ijo itu mengumumkan kedatangan bek kiri Yusuf Meilana hanya sehari setelah sang pemain resmi berpisah dengan Persik Kediri.

Kepindahan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang Yusuf bersama Persik. Selama hampir satu dekade, pemain asal Kediri tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam berbagai fase perjalanan klub, mulai dari kompetisi Liga 3 hingga kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Yusuf bukan sekadar pemain yang mengisi posisi di sektor pertahanan. Ia menjadi bagian penting dalam kebangkitan Persik Kediri beberapa tahun terakhir.

Bersama Macan Putih, Yusuf turut mengantarkan tim meraih gelar Liga 3 pada 2018 dan juara Liga 2 pada 2019. Kesuksesan itu membawa Persik promosi ke Liga 1 dan kembali menjadi salah satu kekuatan sepak bola nasional.

Selama mengenakan seragam ungu kebanggaan Persik, Yusuf mencatat sekitar 125 penampilan di berbagai ajang kompetisi.

Dari jumlah tersebut, ia menyumbangkan tiga gol dan delapan assist. Catatan itu menunjukkan kontribusinya tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga membantu serangan dari sisi kiri lapangan.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara, memberikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan Yusuf selama membela klub. Menurutnya, Yusuf telah menjadi bagian penting dari perjalanan Persik, baik saat menghadapi tantangan maupun ketika meraih berbagai prestasi.

Kuncara menilai kehadiran Yusuf selama ini tidak hanya berpengaruh di atas lapangan, tetapi juga menjadi contoh positif bagi pemain muda. Pengalaman, loyalitas, dan komitmen yang dimilikinya dinilai turut membantu perkembangan tim dalam beberapa musim terakhir.