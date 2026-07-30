Persik Kediri Resmi Perpanjang Kontrak Empat Talenta Muda, Persiapan Musim Baru Makin Matang

Ilustrasi skuad Persik Kediri. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri terus menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27 yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang.
Terbaru, manajemen Macan Putih resmi memperpanjang kontrak empat pemain muda yang menjadi bagian dari skuad musim lalu.
Empat pemain tersebut adalah dua penjaga gawang, Husna Al Malik dan M. Rizqi Abhirama, serta dua bek kiri, Yoga Adiatama dan Kadek Rendy Sanjaya. Dengan tambahan empat nama itu, Persik kini telah memiliki total 12 pemain yang dipastikan bertahan untuk menyambut musim baru.
Sebelumnya, Persik lebih dulu mengamankan lima pemain asing yang menjadi tulang punggung tim musim lalu.
Mereka adalah Kiko Carneiro, Imanol Garcia, Ernesto Gomez, Jon Toral, dan Jose Enrique. Selain itu, tiga pemain lokal asal Kediri juga tetap menjadi bagian dari skuad, yakni Krisna Bayu Otto, Ady Eko Jayanto, dan M. Khanafi.
Keputusan mempertahankan empat pemain muda tersebut menunjukkan komitmen klub untuk memberi ruang bagi talenta muda berkembang bersama tim utama.
Dari keempat pemain itu, Husna Al Malik sempat mendapatkan kesempatan tampil ketika kiper utama Leo Navacchio harus menepi. Sementara itu, M. Rizqi Abhirama memang belum banyak memperoleh menit bermain sepanjang musim lalu.
Sorotan justru mengarah kepada Kadek Rendy Sanjaya. Bek asal Tabanan, Bali, itu sempat kesulitan menembus tim utama pada putaran pertama karena posisi bek kiri lebih sering ditempati Yoga Adiatama.
Situasi berubah ketika Yoga mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang membuatnya harus menjalani operasi.
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