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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 30 Juli 2026 | 04.10 WIB

Persik Kediri Resmi Rekrut 5 Pemain Baru, Ini Profil dan Statistik Lengkapnya

Persik Kediri resmi merekrut lima pemain baru untuk Super League 2026/2027. Simak profil, statistik, dan rekam jejak mereka. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri resmi memperkenalkan lima pemain lokal untuk menghadapi Super League 2026/2027. Berikut profil, statistik, dan rekam jejak Zanadin Fariz, Althaf Indie, Daffa Salman, Dzaky Asraf, serta Fransiskus Alesandro. Kehadiran mereka diumumkan melalui akun media sosial resmi Persik Kediri.

"Menjadi rekrutan pertama Persik Kediri di bursa transfer musim ini, Zanadin Fariz, Althaf Indie, Daffa Salman, Dzaky Asraf, dan Fransiskus Alesandro resmi bergabung bersama Macan Putih. Hadir membawa semangat muda, energi baru, mari ukir cerita dan berjuang bersama untuk kebanggaan," tulis Persik Kediri di Instagram.

Mayoritas pemain yang direkrut sudah memiliki pengalaman tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Berikut profil singkat serta statistik lima pemain anyar Persik Kediri.

Profil Daffa Salman

Daffa Salman merupakan bek tengah kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemain berusia 24 tahun itu memperkuat PSM Makassar sejak musim 2023/2024.

Selama membela PSM, Daffa mencatatkan 54 penampilan di semua kompetisi dengan torehan satu assist. Pada musim lalu, ia tampil dalam enam pertandingan dan seluruhnya dimainkan sebagai starter.

Profil Zanadin Fariz

Zanadin Fariz dikenal sebagai salah satu gelandang muda potensial saat membela Persis Solo. Pemain berusia 22 tahun itu mengoleksi 68 penampilan sejak bergabung pada musim 2022/2023 dengan catatan empat gol dan empat assist.

Pada musim lalu, pemain kelahiran Bekasi tersebut tampil dalam 29 pertandingan. Sebanyak 25 laga dijalani sebagai starter dengan kontribusi satu gol dan dua assist.

Profil Fransiskus Alesandro

Fransiskus Alesandro tampil impresif bersama Madura United pada musim lalu. Pemain berusia 24 tahun itu menonjol berkat kemampuan distribusi bola dan menyumbang tujuh assist.

Sebelum memperkuat Madura United, pemain sayap kanan kelahiran Batam tersebut sempat membela Persis Solo. Saat itu ia mencatatkan 17 penampilan dan mencetak dua gol.

Editor: Hendra
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