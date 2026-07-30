4 Fakta Menarik Eks Kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani Resmi Gabung Persik Kediri

Persik Kediri resmi merekrut Andhika Ramadhani untuk musim 2026/2027. Simak empat fakta menarik mantan kiper Persebaya Surabaya tersebut. (Dok. Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri resmi mendatangkan kiper Andhika Ramadhani untuk menghadapi musim 2026/2027. Mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya itu telah diperkenalkan melalui akun media sosial resmi klub.
Andhika menjadi satu dari empat pemain anyar yang direkrut Persik Kediri pada bursa transfer kali ini. Manajemen berharap kehadiran para pemain baru tersebut mampu memperkuat lini belakang Macan Putih.
"Dua penjaga gawang dan dua pemain bertahan menjadi tambahan kekuatan lagi bagi lini belakang Persik Kediri musim ini," tulis Persik Kediri di Instagram.
Selain memperkenalkan Andhika Ramadhani, Persik juga meresmikan kedatangan Satrio Azhar, Dimas Pamungkas, dan Alfin Zidane.
Kehadiran Andhika tentu menarik perhatian. Berikut empat fakta menarik mengenai kiper berusia 27 tahun tersebut.
Performa Andhika Ramadhani bersama Persebaya Surabaya pada musim lalu cukup impresif. Berdasarkan data I.League, dia membukukan 32 penyelamatan sepanjang musim.
Andhika tampil dalam 11 pertandingan Liga Indonesia. Mengacu pada data Transfermarkt, dia juga mencatatkan tujuh clean sheet.
Sejak menjalani debut bersama Persebaya pada musim 2021/2022, Andhika telah mengoleksi 69 penampilan di Liga Indonesia.
Selama periode tersebut, dia berhasil mencatatkan 23 clean sheet dan menjadi salah satu kiper lokal yang cukup konsisten.
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Andhika merupakan bagian dari skuad Persebaya U-20 yang menjuarai Elite Pro Academy Liga 1 U-20 pada 2019.
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