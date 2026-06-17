Diluar Dugaan! Hanif Sjahbandi Tinggalkan Persija Jakarta

Hanif Sjahbandi didiagnosis mengalami cedera parah hingga harus menepi selama beberapa bulan. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta. Secara mengejutkan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengumumkan kabar perpisahan dengan salah satu gelandang andalannya, Hanif Sjahbandi.
Kabar perpisahan ini bisa dikatakan diluar dugaan. Karena sebelumnya, tidak ada tanda-tanda Hanif akan pergi meninggalkan Persija Jakarta.
Pasalnya, Hanif masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juli 2027. Tapi, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kebersemaan tersebut melalui skema mutual termination.
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Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi Hanif selama empat musim bersama Persija Jakarta. Mewakili klub, ia mendoakan yang terbaik untuk gelandang berusia 29 tahun tersebut.
“Kami bangga pernah berjalan bersama Hanif, seorang pemain yang selalu menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam setiap perjuangannya. Namun, saat ini kami telah memilih jalan masing-masing," kata Prapanca dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).
"Dengan reputasi positif yang ia miliki, kami percaya Hanif akan terus berkembang dan kembali bersinar di klub barunya,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, Hanif bergabung dengan Persija Jakarta pada 2022. Pada musim perdananya di Liga 1 2022/2023, ia tampil sebanyak 28 kali dengan kontribusi satu gol dan satu assist.
Kemudian Hanif semakin berkembang di musim berikutnya dengan catatan tiga gol dan tiga assist dari 26 penampilan.Performa konsisten itu berlanjut pada musim 2024/2025, ketika ia tampil 33 kali dan mencetak dua gol.
Sementara pada musim terakhirnya di Super League 2025/2026, Hanif harus lebih banyak menepi akibat cedera lutut yang dialami pada akhir putaran pertama hingga kompetisi berakhir. Dia pun hanya mencatatkan 11 penampilan dengan kontribusi tiga assist.
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