Hanif Sjahbandi Dapat Ucapan Selamat dari Kim Kurniawan Usai Resmi Jadi Pemain Baru PSS Sleman

Hanif Sjahbandi pemain baru PSS Sleman.(Dok. PSS Sleman)
JawaPos.com - PSS Sleman resmi mendatangkan Hanif Sjahbandi sebagai pemain baru untuk musim 2026/2027. Kedatangannya disambut gembira oleh Kim Kurniawan.
Kedatangan Hanif Sjahbandi sudah diumumkan secara resmi melalui sosial media PSS Sleman. "Dari Harimau hingga Elang. Hanif Sjahbandi siap bergabung dengan Super Elja, tergantung pada syarat dan ketentuan," tulis pihak klub di Instagram, Kamis (16/7).
Tidak hanya pihak klub yang menyambut bahagia dengan kedatangan Hanif Sjahbandi. Kim Kurniawan juga senang dengan kehadirannya sebagai pemain baru dan memberi pujian kepada PSS Sleman yang sukses mendatangkannya.
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"Welcome @hanifsjahbandi ( Hanif Sjahbandi) - congrats @pssleman (PSS Sleman) on a great signing!," tulis Kim Kurniawan di Instastory.
Setelah mendapatkan sambutan hangat dari Kim Kurniawan, Hanif menjawabnya dengan ucapan terima kasih. "Terima kasih bro, sangat menghargainya Hormat besar," jawab gelandang 29 tahun tersebut.
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Sebelum bergabung dengan PSS Sleman, Hanif merupakan pemain Persija Jakarta. Dia membela tim Macan Kemayoran sejak musim 2022/2023 ketika dilatih Thomas Doll.
Musim lalu, Hanif harus mengalami cedera kaki yang membuatnya absen selama putaran kedua. Melansir Transfermarkt, pemain kelahiran Bandung tersebut hanya bermain 11 pertandingan dan menciptakan tiga assist.
Bagi Hanif, itu adalah salah satu penampilan paling sedikitnya sebagai pemain Persija. Biasanya, dia bisa bermain hingga 20 sampai 30 pertandingan di tiap musimnya.
Menarik dinantikan, apakah Hanif Sjahbandi bakal menjadi pilihan utama di lini tengah PSS Sleman? Selain itu, berapa menit bermain yang bakal didapatkannya bersama Super Elja musim depan? Patut ditunggu.
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