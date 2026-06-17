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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.37 WIB

Mantan Pemain Real Madrid dan PSG Jese Rodríguez Dirumorkan Gabung Persib Bandung untuk Super league Musim Depan

Jese Rodriguez dirumorkan menjadi incaran Persib Bandung. (Istimewa) - Image

Jese Rodriguez dirumorkan menjadi incaran Persib Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan nama besar dalam bursa transfer menjelang super league musim depan. Kali ini, Maung Bandung disebut tengah memantau situasi penyerang asal Spanyol mantan Real Madrid dan PSG, Jese Rodriguez, yang saat ini bermain untuk UD Las Palmas.

Kabar tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah nama Jese Ridriguez muncul dalam daftar rumor transfer yang menghubungkannya dengan Persib. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak, rumor ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, khususnya para Bobotoh.

Jese Rodriguez bukanlah nama asing di sepak bola Eropa. Pemain kelahiran Las Palmas, 26 Februari 1993, itu merupakan lulusan akademi Real Madrid yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Spanyol pada masanya.

Karir profesionalnya dimulai bersama Real Madrid Castilla sebelum akhirnya promosi ke tim utama Los Blancos. Bersama Real Madrid, Jese mencatatkan lebih dari 60 penampilan dan turut merasakan berbagai gelar bergengsi, termasuk La Liga dan Liga Champions UEFA.

Sayangnya, cedera lutut serius yang dialaminya pada tahun 2014 membuat perkembangan karirnya tidak berjalan semulus yang diprediksi banyak pihak. Setelah meninggalkan Santiago Bernabeu, Jese melanjutkan petualangannya bersama Paris Saint-Germain. Selama berada di klub Prancis tersebut, dia beberapa kali dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Las Palmas, Stoke City, Real Betis, dan Sporting CP.

Karirnya kemudian berlanjut ke berbagai negara. Jese sempat bermain di Turki bersama Ankaragücü, Italia bersama Sampdoria, Brasil bersama Coritiba, hingga Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi membuatnya memiliki jam terbang yang cukup tinggi.

Pada musim 2025/2026, Jese kembali memperkuat UD Las Palmas. Di usia 33 tahun, dia masih mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain depan berpengalaman.

Dalam perjalanan promosi klubnya musim lalu, Jese mencatatkan dua penampilan dengan kontribusi satu gol. Secara keseluruhan, ia juga tampil cukup produktif bersama Las Palmas sepanjang musim.

Selain pengalaman di level klub, Jese juga pernah menjadi bagian penting tim kelompok umur Spanyol. Dia memperkuat berbagai kategori usia mulai dari U-16 hingga U-21 dan pernah meraih penghargaan Sepatu Emas pada Piala Eropa U-19 tahun 2012.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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