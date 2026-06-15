Rahasia Performa Beckham Putra di Persib Terungkap, Bukan Soal Massa Otot atau Fisik Kuat

Pesepak bola Timnas Indonesia asal Persib Bandung Beckham Putra Nugraha saat pertandingan melawan Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Episode terbaru serial Untold Story yang dirilis Persib Bandung menghadirkan sejumlah cerita menarik dari balik layar tim juara super league. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pembahasan mengenai perkembangan Beckham Putra Nugraha yang dinilai semakin matang dalam beberapa musim terakhir.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan, Beckham Putra sempat mengalami masa sulit karena gaya bermainnya yang dianggap terlalu banyak melakukan aksi individual atau sirkus. Namun seiring waktu, pemain jebolan akademi Persib tersebut berhasil menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pengambilan keputusan maupun kontribusinya untuk tim.
Perkembangan Beckham Putra juga mendapat perhatian dari staf pelatih fisik Persib Miro Petric. Beckham bukan tipe pemain yang akan berubah menjadi sosok dengan postur besar dan dominan secara fisik meski menjalani berbagai program latihan kekuatan.
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Miro menilai setiap pemain memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kasus Beckham, keunggulannya justru terletak pada aspek teknik, kreativitas, visi bermain, dan kemampuannya membaca situasi pertandingan.
Pandangan tersebut menjadi bukti bahwa kesuksesan seorang pesepak bola tidak selalu ditentukan massa otot atau kekuatan fisik semata. Di level profesional, kemampuan memahami permainan dan memaksimalkan kelebihan yang dimiliki sering kali menjadi faktor yang lebih penting.
Penampilan Beckham dalam beberapa musim terakhir menjadi contoh nyata. Pemain berusia 24 tahun itu terus menunjukkan peningkatan performa dan semakin dipercaya mengisi peran penting di skuad Persib.
Lingkungan yang mendukung serta kepercayaan dari tim pelatih dinilai menjadi salah satu faktor yang membantu proses perkembangannya. Selain membahas Beckham, episode tersebut juga mengungkap alasan Stefano Beltrame tidak melanjutkan karir bersama Persib.
Meski manajemen dan tim pelatih disebut sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak, kondisi keluarga membuat gelandang asal Italia itu memilih tetap berada dekat dengan kampung halamannya.
Bojan juga menjelaskan bahwa Persib sempat mempertimbangkan perekrutan pemain baru setelah beberapa pemain mengalami cedera pada masa pramusim. Namun, dengan tantangan bermain di dua kompetisi sekaligus, ia memilih memaksimalkan pemain yang sudah dipahami karakter dan kemampuannya.
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