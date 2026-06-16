Ada Reza Arya Pratama Hingga Ramadhan Sananta! 6 Calon Pemain Persebaya Surabaya yang Sudah Pamit dengan Timnya

Reza Arya Pratama tinggalkan PSM Makassar. (Dok. Reza Arya Pratama)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim yang diprediksi akan mendatangkan banyak pemain baru musim depan. Meski belum diperkenalkan secara resmi, para pemain yang dirumorkan bergabung sudah mengucapkan salam perpisahan dengan timnya.
Berikut ini ada enam pemain yang sudah menuliskan salam perpisahan dan telah resmi dilepas timnya. Siapakah para pemain tersebut? Baca terus artikel ini.
Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut sudah memastikan pergi dari tim Liga Portugal 2 Lusitânia FC Lourosa. Miguel Pereira menuliskan pesan perpisahan di sosial media kepada tim yang dibelanya sejak 2024.
"Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah klub yang, selama dua tahun, lebih dari sekadar tempat saya bermain sepak bola. Lourosa adalah rumah, keluarga, dan salah satu babak paling bahagia dan tak terlupakan dalam hidup saya," tulisnya di Instagram.
Penyerang asal Portugal itu dirumorkan bergabung ke Persebaya untuk musim depan. "Miguel Pereira dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk musim depan. Negosiasi disebut sudah memasuki tahap akhir dan kontrak berdurasi dua musim telah disiapkan," tulis akun @onlinepersebaya pada 15 Mei.
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Kontrak Ramadhan Sananta dengan DPMM FC sudah berakhir pada 31 Mei. Penyerang kelahiran Riau tersebut sudah mengucapkan terima kasih untuk tim asal Brunei Darussalam itu dan siap bermain di tim barunya.
"Terima kasih untuk tahun yang tak terlupakan. Bersyukur untuk setiap pelajaran, setiap tantangan, dan setiap momen. Menuju bab berikutnya," tulis Ramadhan Sananta.
Eks pemain PSM Makassar tersebut dikaitkan dengan Persebaya melalui akun @onlinepersebaya. "Ramadhan Sananta menuju Persebaya Surabaya! Striker Timnas Indonesia itu dikabarkan akan bergabung dengan Bajol ljo untuk musim depan setelah resmi berpisah dengan DPMM FC," tulis akun tersebut.
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Dicky Kurniawan menjadi salah satu pemain yang bakal direkrut Persebaya untuk musim depan. Rumor tersebut makin menguat setelah akun maskot Persebaya @jojo_bonek berkomentar bahwa sang pemain sudah tes medis.
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