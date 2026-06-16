Mayoritas dari PSM Makassar! Persebaya Surabaya Resmi Umumkan 5 Pemain Lokal Baru

Reza Arya Pratama menuju Persebaya Surabaya. (Dok. Reza Arya Pratama)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya bergerak aktif di bursa transfer jelang Super League 2026/2027. Tim berjuluk Green Force itu resmi memperkenalkan lima pemain lokal baru sekaligus pada Selasa (16/6/2026).
Kelima pemain baru tersebut adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Dicky Kurniawan, Ricky Pratama, dan Yusuf Meilana. Persebaya Surabaya mengumumkan kelima pemain tersebut melalui akun instagram resminya.
“Mereka berlima hari ini sah menjadi pemain Persebaya. Sebelumnya, kelima pemain tersebut sudah melakoni serangkaian tes medis," tulis Persebaya Surabaya dalam akun instagramnya @officialpersebaya.
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“Selamat datang dan selamat berjuang Reza, Lasinari, Dicky, Ricky, dan Yusuf!,” sambungnya.
Dari kelima nama tersebut, mayoritas adalah pemain PSM Makassar. Yakni penjaga gawang Reza Arya, pemain belakang Syahrul Lasinari, dan penyerang muda Ricky Pratama.
Artinya, ketiga pemain itu akan bereuni dengan Bernardo Tavares. Seperti diketahui, Tavares sempat menukangi PSM Makassar hingga sukses membawa juara musim 2022/2023.
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Selain trio PSM Makassar, Green Force juga memulangkan gelandang asli kelahiran Surabaya, Dicky Kurniawan, yang sebelumnya memperkuat Persijap Jepara. Sementara untuk sektor bek sayap kiri, manajemen mengamankan tanda tangan Yusuf Meilana yang pada musim lalu membela Bali United dan Persik Kediri.
Langkah Persebaya Surabaya mengamankan tanda tangan kelima pemain lokal ini menjadi bagian dari strategi bursa transfer klub untuk memperdalam komposisi pemain sekaligus membangun kedalaman skuad yang kompetitif. Apalagi, Green Force mengusung misi juara di Super League 2026/2027.
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