Bursa Transfer Super League: Persebaya Surabaya Lepas 10 Pemain, Borneo FC Cuci Gudang

Persebaya Surabaya melepas 10 pemain. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Setelah memastikan Bruno Moreira tidak lagi menjadi bagian tim musim depan, Persebaya Surabaya kembali melepas sejumlah pemain.
Rabu (10/6), Green Force mengumumkan perpisahan dengan sembilan pemain, yakni Milos Raickovic, Andhika Ramadhani, Leo Lelis, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Mihailo Perovic, Pedro Matos, Riyan Ardiansyah, dan Oktafianus Fernando.
"Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini. Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Mari kita kenang yang baik, karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya. Semoga senantiasa sukses di mana pun berada," tulis akun resmi Persebaya kemarin (10/6).
Oktafianus Fernando atau yang akrab disapa Ovan menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Persebaya.
Dia berharap klub yang pernah dibawanya promosi dari Liga 2 ke Liga 1 pada 2017 itu semakin sukses.
"Matur suwun Persebaya, sukses selalu, 100 tahun, juara," tulisnya.
Selain mengumumkan perpisahan dengan sembilan pemain, Persebaya juga memastikan Ernando Ari tetap bertahan setelah memperpanjang kontraknya.
"Bismillah," tulis Nando melalui Instagram Story akun pribadinya setelah diumumkan bertahan oleh Persebaya.
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Sementara itu, runner-up Super League 2025-2026, Borneo FC Samarinda, melakukan perombakan besar dalam skuadnya.
Selain melepas pelatih, Pesut Etam juga mengakhiri kerja sama dengan belasan pemain.
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