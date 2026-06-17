Rumor Transfer Borneo FC: Iago Mendonca Masuk Radar Pesut Etam Hadapi Musim Depan

JawaPos.com - Borneo FC kembali dikaitkan dengan pemain asing menjelang persiapan menghadapi musim kompetisi yang baru.

Kali ini, nama bek tengah asal Brasil, Iago Mendonca, muncul dalam daftar pemain yang disebut-sebut menjadi target klub berjuluk Pesut Etam tersebut.

Kabar ini mencuat setelah sejumlah laporan transfer menyebut bahwa Iago berpotensi meninggalkan Floriana FC, klub yang saat ini dibelanya di Malta. Borneo FC disebut sebagai salah satu destinasi yang paling memungkinkan bagi pemain berusia 26 tahun itu apabila transfer terealisasi dalam waktu dekat.

Iago Mendonca merupakan bek tengah dengan postur yang cukup ideal untuk sepak bola modern. Pemain kelahiran Barreiras, Bahia, Brasil tersebut memiliki tinggi mencapai 1,95 meter dan dikenal mampu bermain menggunakan kedua kaki.

Kombinasi fisik yang kuat dan kemampuan distribusi bola menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya.

Sepanjang kariernya, Iago pernah menimba pengalaman di berbagai klub. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya bersama akademi Atletico Goianiense, Jardim America, dan Trindade sebelum bergabung dengan Goiás. Bersama Goias, ia sempat merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi Brasil atau Serie A.

Setelah menjalani beberapa periode peminjaman dan membela sejumlah klub seperti CRB, Blooming, Vila Nova, hingga Patrocinense, karier Iago berlanjut ke Eropa. Ia sempat memperkuat FC Alverca di Portugal sebelum kemudian bergabung dengan Floriana FC pada pertengahan 2025.

Musim 2025/2026 menjadi salah satu periode terbaik dalam kariernya. Bersama Floriana, Iago tampil cukup konsisten di jantung pertahanan tim. Tak hanya solid saat bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi di lini depan dengan mencetak tiga gol dari posisinya sebagai bek tengah.