Latihan Perdana Borneo FC Dimulai, Mauro Jeronimo Fokus Bangun Mental dan Karakter Tim

Pelatih Borrneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi super league musim 2026/27 dengan menggelar latihan perdana di Stadion Segiri, Samarinda. Sesi latihan yang telah berlangsung sejak Senin (20/7) itu sekaligus menandai dimulainya era baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Mauro Jeronimo.
Latihan perdana di bawah Mauro Jeronimo menjadi momentum penting bagi Borneo FC setelah mengalami cukup banyak perubahan selama bursa transfer. Tidak hanya sejumlah pemain baru yang bergabung, tim berjulukan Pesut Etam juga memiliki jajaran staf kepelatihan yang sepenuhnya berbeda dibanding musim sebelumnya.
Mauro Jeronimo mengaku puas melihat antusiasme para pemain Borneo FC saat kembali berkumpul setelah menikmati libur kompetisi selama kurang lebih dua bulan. Semangat yang ditunjukkan para pemain menjadi modal awal yang sangat penting dalam membangun kekuatan tim.
"Sejauh ini semuanya aman dan berjalan lancar. Saya senang melihat kondisi di sini. Setelah libur dua bulan, para pemain kembali dengan motivasi dan semangat baru. Jelas, sekarang kami punya banyak pemain baru dan staf baru," ujar Mauro.
Dia mengakui proses yang dihadapi tidak akan mudah. Banyaknya perubahan membuat Borneo FC harus kembali menyusun fondasi tim dari awal agar seluruh pemain dapat memahami filosofi permainan yang ingin diterapkan.
"Bisa dibilang, kami harus membangun tim ini lagi dari nol. Tapi saya senang melihat mereka datang dengan antusiasme tinggi. Buat saya, itu yang paling penting," lanjut pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.
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Mauro menegaskan bahwa target utamanya bukan hanya membentuk tim yang kuat secara individu. Dia ingin menghadirkan Borneo FC yang memiliki identitas permainan jelas, penuh semangat, dan mampu memberikan hiburan kepada para pendukung yang datang ke stadion.
Menurut dia, sepak bola tidak hanya berbicara soal kualitas teknis, tetapi juga tentang gairah dan mentalitas dalam setiap pertandingan. Karena itu, dia berharap seluruh pemain mampu menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang musim.
"Sepak bola itu soal passion dan antusiasme. Itulah yang akan saya coba tanamkan ke para pemain dan staf, membangun tim yang bermain dengan penuh semangat, punya mentalitas yang bagus, sehingga para fans bisa datang ke stadion dan menikmati pertandingan," kata Mauro Jeronimo.
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