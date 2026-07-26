Rumor Transfer Super League: Kaio Nunes Semakin Dekat ke Malut United usai Tinggalkan Borneo FC

JawaPos.com - Malut United dikabarkan segera mendapatkan tambahan kekuatan di sektor sayap. Klub asal Maluku Utara itu disebut akan merekrut winger asal Brasil, Kaio Nunes, yang sebelumnya memperkuat Borneo FC.

Kabar tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah muncul informasi bahwa Kaio Nunes menjadi target utama Malut United untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak, namun peluang transfer dinilai cukup besar.

Kaio Nunes bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu sempat berseragam Borneo FC dan tampil dalam 10 pertandingan di semua ajang. Dia mampu menyumbang tiga gol dan dua assist sebelum berpisah dengan Pesut Etam.

Berdasar data Transfermarkt, kontrak Kaio Nunes bersama Borneo FC telah berakhir pada 1 Juli 2026 sehingga saat ini dia berstatus tanpa klub. Kondisi tersebut membuat Malut United memiliki peluang lebih mudah untuk mengamankan jasanya tanpa harus membayar biaya transfer.

Pemain bernama lengkap Kaio Nunes Ferreira itu lahir di Brasília, Brasil. Dia memiliki tinggi badan 1,80 meter dan berposisi utama sebagai sayap kiri. Selain itu, Kaio juga mampu dimainkan di sisi kanan maupun sebagai gelandang serang sehingga menawarkan fleksibilitas bagi pelatih.

Sepanjang karirnya, Kaio telah merasakan atmosfer kompetisi Brasil bersama sejumlah klub. Dia pernah membela Goias, Chapecoense, Vila Nova, CSA hingga Aparecidense.

Pengalaman bermain di berbagai level kompetisi Brasil menjadi salah satu nilai tambah yang dimilikinya. Salah satu musim terbaiknya terjadi saat memperkuat Aparecidense pada 2025. Ketika itu Kaio mencetak tujuh gol dari 15 pertandingan, catatan yang menunjukkan ketajamannya sebagai pemain sayap yang gemar melakukan penetrasi ke kotak penalti.

Sebelum ke Indonesia, Kaio juga sempat tercatat sebagai pemain Al Ahli di Bahrain. Meski tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain, pengalaman tersebut semakin memperkaya perjalanan kariernya di level internasional.