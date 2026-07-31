Resmi Latih PSM Makassar Lagi, Darije Kalezic Ingin Bangun Kembali Identitas Juku Eja

Darije Kalezic kembali melatih PSM Makassar. (Dok. I.League)
JawaPos.com - PSM Makassar resmi kembali menunjuk Darije Kalezic sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Kembalinya pelatih asal Bosnia tersebut menjadi salah satu langkah penting yang diambil manajemen Juku Eja setelah menutup musim lalu dengan hasil yang belum sesuai harapan.
Nama Darije Kalezic tentu bukan sosok baru bagi publik sepak bola Makassar. Ia pernah menangani PSM pada musim 2019 dan berhasil memberikan salah satu momen bersejarah bagi klub dengan mempersembahkan gelar juara Piala Indonesia.
Kini, setelah beberapa tahun berkarier di berbagai klub, Kalezic kembali dipercaya memimpin tim yang bermarkas di Stadion Gelora BJ Habibie tersebut. Menurutnya, keputusan menerima tawaran PSM bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga karena ikatan emosional yang masih sangat kuat.
"Saya masih sangat ingat masa pertama kalinya menangani PSM dimana tim memiliki identitas yang sangat kuat dan jelas," ujar Kalezic.
Ia juga mengenang bagaimana hubungan antara tim dan para pendukung saat itu begitu erat. Baginya, suporter PSM selalu memberikan dukungan penuh selama para pemain menunjukkan semangat dan karakter di atas lapangan.
"Para suporter juga merasa puas dan bangga jika mereka bisa melihat gaya bermain para pemain di lapangan, terlepas dari hasil akhirnya seperti apa," lanjutnya.
Kenangan paling membekas bagi Kalezic adalah ketika PSM berhasil mengangkat trofi Piala Indonesia 2019. Selebrasi bersama pemain, staf pelatih, tim medis, dan ribuan suporter menjadi pengalaman yang masih ia ingat hingga sekarang.
"Momen-momen kebersamaan dan kegembiraan saat merayakan kemenangan bersama seluruh staf, tim medis, dan pemain di lapangan menjadi memori indah yang memberikan energi dan kepercayaan untuk saya kembali melatih PSM," ungkap pelatih berusia 56 tahun tersebut.
Musim lalu, PSM Makassar mengakhiri perjalanan di BRI Super League 2025/26 dengan finis di papan tengah. Hasil tersebut membuat manajemen melakukan evaluasi untuk menyambut musim baru yang segera dimulai.
Penunjukan Darije Kalezic diharapkan mampu mengembalikan identitas permainan PSM yang selama ini dikenal disiplin, agresif, dan memiliki karakter kuat. Pengalaman yang dimiliki sang pelatih menjadi modal penting untuk membangun kembali kekuatan tim.
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