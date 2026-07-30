PSM Makassar Uji Coba Winger Serbia Stefan Baltic Selama Tiga Pekan, Pernah Tampil di Liga Utama Serbia

Stefan Baltic. (Istimewa)
JawaPos.com - PSM Makassar kembali membuka peluang untuk menambah kekuatan skuad menjelang bergulirnya musim 2026/2027.
Kali ini, klub berjuluk Juku Eja tersebut akan menguji kemampuan pemain asal Serbia, Stefan Baltic, yang dijadwalkan tiba di Makassar pada Jumat untuk menjalani masa trial.
Stefan Baltic merupakan pemain berusia 22 tahun yang berposisi sebagai penyerang sayap kiri. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya PSM mencari tambahan amunisi di sektor penyerangan, khususnya di area sayap yang membutuhkan persaingan lebih ketat.
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Berdasarkan rencana yang telah disusun tim pelatih, masa trial Stefan Baltic akan berlangsung selama tiga pekan.
Pada pekan pertama, ia akan mengikuti latihan bersama tim di Makassar sebelum melanjutkan proses seleksi selama dua pekan berikutnya di Yogyakarta.
Selama periode tersebut, tim pelatih akan memantau berbagai aspek permainan sang pemain, mulai dari kemampuan teknik, kondisi fisik, hingga adaptasinya dengan gaya bermain PSM Makassar.
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Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan apakah Stefan Baltic layak mendapatkan kontrak untuk musim baru.
Stefan Baltic bukan nama asing di sepak bola Serbia. Musim lalu, ia memperkuat IMT Belgrade yang tampil di Serbian SuperLiga atau kompetisi kasta tertinggi di negaranya.
Pengalaman bermain di level tersebut menjadi salah satu nilai tambah yang diharapkan dapat membantu proses adaptasinya jika nantinya resmi bergabung dengan PSM.
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