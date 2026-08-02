Luka Bulatovic Dirumorkan akan Bergabung dengan PSM Makassar, Winger asal Serbia Siap Tampil di Liga Indonesia

JawaPos.com - PSM Makassar kembali bergerak aktif di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Klub berjuluk Juku Eja itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan winger asal Serbia, Luka Bulatovic, yang akan menjadi tambahan kekuatan di sektor sayap.

Proses negosiasi antara kedua belah pihak disebut berlangsung cukup panjang. Namun, seluruh pembahasan akhirnya rampung dan pemain berusia 27 tahun tersebut dipastikan akan berseragam PSM Makassar.

Kabar bergabungnya Bulatovic semakin menguat setelah sang pemain dilaporkan sudah tiba di Makassar.

Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan bersama skuad asuhan PSM untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru.

Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub, semua proses transfer disebut telah selesai. Pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu.

Luka Bulatovic datang ke Indonesia dengan status tanpa klub setelah kontraknya bersama klub asal Makedonia Utara, Makedonikos, berakhir pada 1 Juli 2026. Status bebas transfer membuat PSM dapat merekrutnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer.

Berdasarkan data Transfermarkt, Bulatovic merupakan pemain yang berposisi utama sebagai sayap kanan.