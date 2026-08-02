Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 15.34 WIB

Luka Bulatovic Dirumorkan akan Bergabung dengan PSM Makassar, Winger asal Serbia Siap Tampil di Liga Indonesia

Luka Bulatovic. (Istimewa) - Image

Luka Bulatovic. (Istimewa)

JawaPos.com - PSM Makassar kembali bergerak aktif di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Klub berjuluk Juku Eja itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan winger asal Serbia, Luka Bulatovic, yang akan menjadi tambahan kekuatan di sektor sayap.

Proses negosiasi antara kedua belah pihak disebut berlangsung cukup panjang. Namun, seluruh pembahasan akhirnya rampung dan pemain berusia 27 tahun tersebut dipastikan akan berseragam PSM Makassar.

Kabar bergabungnya Bulatovic semakin menguat setelah sang pemain dilaporkan sudah tiba di Makassar.

Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan bersama skuad asuhan PSM untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru.

Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub, semua proses transfer disebut telah selesai. Pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu.

Luka Bulatovic datang ke Indonesia dengan status tanpa klub setelah kontraknya bersama klub asal Makedonia Utara, Makedonikos, berakhir pada 1 Juli 2026. Status bebas transfer membuat PSM dapat merekrutnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer.

Berdasarkan data Transfermarkt, Bulatovic merupakan pemain yang berposisi utama sebagai sayap kanan.

Namun, ia juga memiliki fleksibilitas bermain di sisi kiri bahkan pernah ditempatkan sebagai bek kiri. Kemampuan tersebut menjadi nilai tambah yang bisa memberikan banyak opsi bagi tim pelatih.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Resmi Latih PSM Makassar Lagi, Darije Kalezic Ingin Bangun Kembali Identitas Juku Eja - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Latih PSM Makassar Lagi, Darije Kalezic Ingin Bangun Kembali Identitas Juku Eja

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.14 WIB

PSM Makassar Uji Coba Winger Serbia Stefan Baltic Selama Tiga Pekan, Pernah Tampil di Liga Utama Serbia - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Uji Coba Winger Serbia Stefan Baltic Selama Tiga Pekan, Pernah Tampil di Liga Utama Serbia

Kamis, 30 Juli 2026 | 11.15 WIB

Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia

Rabu, 29 Juli 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore