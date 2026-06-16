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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.10 WIB

Resmi! 5 Pemain Lokal Baru Gabung Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Kirim Pesan Menohok Jelang Super League 2026/2027

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan lima pemain lokal baru pada Selasa (16/6/2026) untuk memperkuat skuad menghadapi Super League 2026/2027.

Kehadiran Reza Arya, Syahrul Lasinari, Dicky Kurniawan, Ricky Pratama, dan Yusuf Meilana menjadi langkah awal Green Force dalam menyusun kekuatan baru bersama pelatih Bernardo Tavares setelah finis di posisi keempat musim lalu.

Siapa Saja Lima Rekrutan Lokal Baru Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya mengumumkan secara resmi lima pemain lokal anyar yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Kelimanya diperkenalkan melalui akun resmi klub setelah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.
“Rek, iki Cak Min langsung perkenalkan lima rekrutan lokal anyar Persebaya,” tulis Persebaya Surabaya.

“Reza Arya, Syahrul Lasinari, Dicky Kurniawan, Ricky Pratama, Yusuf Meilana.”

Klub memastikan seluruh pemain telah menjalani serangkaian tes medis sebelum menandatangani kontrak. Dengan demikian, status mereka kini resmi menjadi bagian dari skuad Green Force untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

“Mereka berlima hari ini sah menjadi pemain Persebaya. Sebelumnya, kelima pemain tersebut sudah melakoni serangkaian tes medis.”

“Selamat datang dan selamat berjuang Reza, Lasinari, Dicky, Ricky, dan Yusuf.”

Kedatangan lima pemain lokal tersebut menunjukkan keseriusan manajemen dalam memperkuat kedalaman skuad. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Persebaya Surabaya ingin tampil lebih kompetitif setelah menunjukkan perkembangan positif sepanjang musim lalu.

Bagaimana Persebaya Surabaya Menutup Musim 2025/2026?

Persebaya Surabaya mengakhiri Super League 2025/2026 dengan pencapaian yang cukup membanggakan. Tim asal Kota Pahlawan itu berhasil finis di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin dari 34 pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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