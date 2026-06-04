Resmi! Eks Dewa United dan Semen Padang Angelo Meneses Berseragam PSMS Medan

JawaPos.com - PSMS Medan terus menunjukkan keseriusannya dalam menyusun skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 2 atau Championship musim 2026/2027.

Terbaru, klub berjuluk Ayam Kinantan itu resmi mengamankan jasa bek tengah asal Portugal, Angelo Meneses.

Pemain berusia 32 tahun tersebut telah mencapai kesepakatan dengan manajemen PSMS Medan dan akan menjadi bagian penting dalam proyek tim musim depan.

Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan sekaligus menghadirkan pengalaman yang dibutuhkan dalam persaingan ketat Liga 2.

Angelo Meneses bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan PSMS Medan, ia sudah cukup lama berkarier di kompetisi Tanah Air bersama sejumlah klub.

Bek dengan tinggi badan 1,89 meter itu pernah memperkuat RANS Nusantara FC, Dewa United, hingga Semen Padang FC.

Pada musim 2025/2026 bersama Semen Padang FC, Angelo tampil dalam 29 pertandingan di berbagai ajang.

Meski berposisi sebagai bek tengah, ia juga mampu menyumbangkan satu gol untuk timnya. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi serta kemampuannya menjaga performa di level kompetitif.