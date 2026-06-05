Semen Padang Akan Berkandang di Stadion Patriot Candrabhaga, Wali Kota Bekasi Belum Diberi Tahu

JawaPos.com - Klub sepak bola asal Sumatera Barat, Semen Padang FC, mengumumkan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, sebagai homebase untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami umumkan Stadion Baru (Homebase) Semen Padang FC mengarungi Liga 2 Musim 2026/2027 adalah: Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi,” demikian pernyataan dalam unggahan akun Instagram resmi Semen Padang FC, dilihat Radar Bekasi (Jawa Pos Group), Kamis (4/6).

Pernyataan itu memuat nama Presiden Klub Semen Padang FC, Andre Rosiade. Diketahui, kepindahan markas tim berjuluk Kabau Sirah itu bukan tanpa alasan, lantaran markas utamanya Stadion H Agus Salim di Padang sedang dilakukan renovasi, dan akan dibongkar total untuk dibangun ulang, dengan nilai total sekitar Rp400 miliar yang bersumber dari APBN.

Kondisi itu memaksa tim berjuluk Kabau Sirah ini untuk bergerak cepat memburu markas baru. Sebab kompetisi Liga 2 musim 2025/2026 dijadwalkan bakal segera bergulir dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengaku hingga kini belum menerima permintaan resmi dari manajemen Semen Padang terkait penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai markas utama tim Kabau Sirah tersebut.

“Belum ada permintaan,” tegas pria yang akrab disapa bang Harris itu saat dihubungi Radar Bekasi.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Stadion Patriot, Yudi. Ia menegaskan bahwa pihak Stadion Patriot juga belum menerima info terkait izin penggunaan Stadion tersebut.

“Belum dapat info, untuk homebase Semen Padang, tapi kok udah ramai di Instagram soalnya,” ungkapnya.

Ia menyebut, penggunaan Stadion kemungkinan masih akan tetap dilakukan oleh FC Bekasi City. Namun, ada kemungkinan Semen Padang FC juga turut ikut menggunakan Stadion Patriot sebagai markas utamanya meski hingga saat ini pihak Semen Padang disebut belum melakukan komunikasi maupun pengajuan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.