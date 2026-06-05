Semen Padang FC Pertahankan Tiga Pemain Lama untuk Liga 2 Musim Depan

Presiden klub Semen Padang FC Andre Rosiade. (Muhammad Zulfikar/Antara)

JawaPos.com - Presiden klub Semen Padang FC Andre Rosiade menyebutkan klub asal Ranah Minang itu hanya mempertahankan tiga pemain lama untuk tampil pada kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

"Hanya tiga pemain lama yang kita pertahankan. Setahu saya hanya tiga," kata Presiden klub Semen Padang FC Andre Rosiade dilansir dari Antara di Padang, Jumat (5/6).

Dia mengatakan rata-rata pemain untuk skuad berjuluk Kabau Sirah musim depan ialah pesepak bola yang levelnya super league dan pernah bermain di tim nasional (timnas).

"Kami telah deal dengan beberapa pemain level nasional. Sore ini juga menunggu salah satu bintang yang bermain di Medan untuk bergabung," ujar Andre Rosiade.

Menurut dia, setelah menunjuk Nil Maizar kembali menjadi pelatih Semen Padang FC, pembentukan tim sepenuhnya diserahkan kepada yang bersangkutan. Manajemen sangat serius dalam membentuk tim yang kuat dan menargetkan klub tersebut kembali lolos atau promosi ke Liga 1.

Terkait susunan asisten pelatih, Nil Maizar telah menyusunnya. Sementara untuk detail susunan lengkap tim kepelatihan akan diumumkan pada 8 Juni.

"Yang jelas tinggal satu orang yang belum yakni asisten pelatih untuk pemain tengah dan sedang didiskusikan," beber Andre Rosiade.

Kemudian, lanjut dia, untuk formasi lengkap pemain akan diumumkan pada 15 Juni. Lebih jauh markas baru untuk Semen Padang FC serta mes bagi para pemain juga telah siap. Skuad akan merantau dan berkandang di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan mes di daerah Ciputat yang berjarak sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan.