Stay di Borneo FC! Nadeo Argawinata Tepis Isu Hengkang ke Persija Jakarta

JawaPos.com - Kiper berlabel Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, resmi bertahan di Borneo FC Samarinda. Kepastian ini sekaligus menepis isu yang menyebut dirinya akan bergabung dengan Persija Jakarta.

Manajemen Borneo FC secara resmi mengumumkan kapten sekaligus kiper terbaik Super League 2025/2026 itu tetap menjadi bagian dari skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC. Nadeo memperpanjang kontraknya selama tiga musim atau hingga 2029 mendatang.

“NADEO STILL MANYALA!!,” tulis Borneo FC dalam akun instagramnya @borneofc.id, dipetik Sabtu (13/6/2026).

“Kiper terbaik Super League 25/26 Nadeo Argawinata secara resmi menambah durasi kontrak bersama Pesut Etam sampai tahun 2029,” sambungnya.

Pengumuman resmi ini sekaligus menepis rumor Nadeo ke Persija Jakarta. Kiper berusia 29 tahun itu sebelumnya sempat santer dilaporkan bakal bergabung dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Apalagi tim Ibu Kota itu kehilangan kiper utamanya, Carlos Eduardo, yang kontraknya tidak diperpanjang. Kepergian kiper asal Brasil itu membuat rumor Nadeo kian santer ke Persija Jakarta.

Tapi pada akhirnya, Persija Jakarta harus gigit jari. Nadeo memantapkan hatinya untuk tetap bertahan dengan memperpanjang kontraknya bersama Borneo FC hingga 2029 mendatang.

Nadeo menjadi salah satu figur penting dalam kesuksesan Borneo FC finis posisi kedua di Super League 2025/2026. Kiper berusia 29 tahun itu tak pernah tergantikan selama 34 pertandingan, dengan mencatat 12 cleansheet dan 31 kebobolan.