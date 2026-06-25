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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 25 Juni 2026 | 21.32 WIB

Demi Gacor di Lapangan! Dicky Kurniawan Dukung Kolaborasi Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital

Dicky Kurniawan menyambut positif kerja sama Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital Surabaya menjaga performa pemain sepanjang musim 2026-2027. (Moch. Rizky Pratama Putra-JawaPos.com) - Image

Dicky Kurniawan menyambut positif kerja sama Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital Surabaya menjaga performa pemain sepanjang musim 2026-2027. (Moch. Rizky Pratama Putra-JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mendapat tambahan kekuatan penting di luar lapangan setelah resmi menggandeng Mayapada Hospital Surabaya sebagai Official Medical Partner.

Kolaborasi yang diperkenalkan pada Rabu (24/6/2026) itu disambut positif oleh pemain anyar Dicky Kurniawan karena diyakini mampu membantu menjaga kebugaran, mencegah cedera, dan meningkatkan performa pemain sepanjang musim 2026/2027.

Mengapa Kolaborasi Ini Disambut Positif oleh Dicky Kurniawan?

Dicky Kurniawan menilai kerja sama antara Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital Surabaya menjadi langkah strategis untuk mendukung kebutuhan kesehatan pemain secara lebih lengkap dan terintegrasi.

Menurut pemain berusia 24 tahun tersebut, keberadaan sistem pendukung medis yang modern sangat penting mengingat padatnya jadwal kompetisi yang harus dijalani sepanjang musim.

Dukungan medis yang optimal akan membantu pemain menjaga kondisi fisik agar tetap berada dalam performa terbaik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Persebaya dan Mayapada Hospital atas terjalinnya kerja sama ini. Kehadiran kolaborasi tersebut sangat membantu para pemain, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan fisik mereka agar tetap optimal sepanjang musim," ujar Dicky.

Pernyataan itu menunjukkan pentingnya peran layanan kesehatan dalam sepak bola modern.

Tidak hanya saat pemain mengalami cedera, tetapi juga dalam proses pencegahan, pemantauan kondisi fisik, hingga peningkatan performa secara berkelanjutan.

Apa Saja Dukungan yang Diberikan Mayapada Hospital?

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem sports medicine terintegrasi pertama di Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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