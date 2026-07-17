Salah Satunya Francisco Rivera! Berikut Prediksi 3 Pemain Persebaya Surabaya yang Bakal Sumbang Banyak Assist

Gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera. (Francisco Rivera)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya memiliki banyak pemain kreatif untuk menjalani Super League musim 2026/2027. Bernardo Tavares juga telah mendatangkan pemain baru untuk menambah kreativitas serangan.
Di skuad musim depan, ada tiga pemain yang diprediksi menjadi sumber assist untuk membantu para penyerang Persebaya. Siapakah para pemain tersebut? Baca terus artikel ini.
Gelandang serang andalan Persebaya ini, diprediksi menjadi sumber assist musim depan. Melansir Transfermarkt, Francisco Rivera berhasil mengoleksi 10 assist musim lalu yang merupakan assist terbanyaknya selama membela Persebaya.
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Di musim depan, Rivera sepertinya bisa mengulang kesuksesan mengoleksi 10 assist. Sebab, Persebaya memiliki penyerang seperti Alex Martins dan Ramadhan Sananta yang tajam di kotak penalti.
Selain Francisco Rivera, Persebaya punya Miguel Pereira yang bakal menjadi sumber assist. Sebagai pemain yang sering bergerak dari sisi sayap, pemain asal Portugal tersebut tentu akan melepaskan banyak umpan silang.
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Saat masih menjadi pemain Lusitânia FC Lourosa, Miguel mengoleksi enam assist. Dengan modal tersebut, pemain 27 tahun itu diprediksi mampu mengoleksi banyak assist bersama Persebaya.
Salah satu pemain lokal yang bisa menjadi sumber assist adalah Dicky Kurniawan. Eks pemain Persijap Jepara tersebut memiliki visi dan kecepatan sebagai seorang gelandang serang atau pemain sayap.
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Dari sisi perolehan assist, Dicky punya koleksi yang cukup baik. Pemain 24 tahun tersebut berhasil menciptakan enam assist saat musim 2025/2026.
Itu tadi tiga pemain yang diprediksi menjadi sumber assist untuk membantu para penyerang Persebaya. Menarik dinantikan, apakah mereka bakal bersaing dalam menciptakan assist untuk Persebaya musim depan? Patut ditunggu.
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