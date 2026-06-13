Hasil Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia U-19 Rebut Tempat Ketiga Usai Menang Tipis atas Kamboja U-19

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 menang tipis 1-0 atas Kamboja U-19 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6) sore WIB.

Kemenangan tipis ini membuat Timnas Indonesia U-19 menyelesaikan Piala AFF U-19 2026 di peringkat ketiga. Garuda Muda mengulangi pencapaian edisi 2017, 2018, dan 2019.

Saat itu Timnas Indonesia U-19 tiga kali beruntun menghuni peringkat ketiga. Di edisi 2022, performa Garuda Muda menurun karena gagal lolos fase grup.

Kemudian, di edisi 2024, Timnas Indonesia U-19 sukses merebut gelar juara. Kala itu, tim yang dibesut Indra Sjafri sukses mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di partai puncak.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Timnas Indonesia U-19 memegang kendali sejak menit awal. Akan tetapi, skuad Garuda Muda bermain terlalu terburu-buru sehingga belum ada peluang yang terkonversi menjadi gol ke gawang Kamboja U-19.

Peluang emas didapat Timnas Indonesia U-19 pada menit ke-14. Peluang tersebut diciptakan lewat aksi Amar Brkic yang menusuk pertahanan lawan dari sisi kiri. Tapi sayang tembakannya masih dapat mengarah ke penjaga gawang kiper Kamboja U-19.

Timnas Indonesia U-19 nyaris memecah kebuntuan di menit ke-39. Sialnya, tendangan Nazriel Alfaro masih membentur mistar gawang. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Garuda Muda.