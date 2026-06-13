Hasil Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia U-19 Rebut Tempat Ketiga Usai Menang Tipis atas Kamboja U-19

Timnas Indonesia U-19 rebut tempat ketiga Piala AFF U-19 2026 usai menang tipis atas Kamboja U-19. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 menang tipis 1-0 atas Kamboja U-19 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6) sore WIB.
Kemenangan tipis ini membuat Timnas Indonesia U-19 menyelesaikan Piala AFF U-19 2026 di peringkat ketiga. Garuda Muda mengulangi pencapaian edisi 2017, 2018, dan 2019.
Saat itu Timnas Indonesia U-19 tiga kali beruntun menghuni peringkat ketiga. Di edisi 2022, performa Garuda Muda menurun karena gagal lolos fase grup.
Kemudian, di edisi 2024, Timnas Indonesia U-19 sukses merebut gelar juara. Kala itu, tim yang dibesut Indra Sjafri sukses mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di partai puncak.
Babak Pertama
Timnas Indonesia U-19 memegang kendali sejak menit awal. Akan tetapi, skuad Garuda Muda bermain terlalu terburu-buru sehingga belum ada peluang yang terkonversi menjadi gol ke gawang Kamboja U-19.
Peluang emas didapat Timnas Indonesia U-19 pada menit ke-14. Peluang tersebut diciptakan lewat aksi Amar Brkic yang menusuk pertahanan lawan dari sisi kiri. Tapi sayang tembakannya masih dapat mengarah ke penjaga gawang kiper Kamboja U-19.
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Timnas Indonesia U-19 nyaris memecah kebuntuan di menit ke-39. Sialnya, tendangan Nazriel Alfaro masih membentur mistar gawang. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Garuda Muda.
Tapi hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Timnas Indonesia dan Kamboja U-19 bermain imbang tanpa gol.
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