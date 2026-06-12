Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja U-19 di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19. (Dok: Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Kamboja U-19 dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026. Berikut jadwal laga krusial tersebut.
Duel Timnas Indonesia U-19 kontra Kamboja U-19 akan tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Kick-off duel krusial tersebut berlangsung pukul 16.00 WIB.
Timnas Indonesia U-19 dan Kamboja U-19 kompak menelan kekalahan di babak semifinal. Alhasil, kedua kesebelasan harus saling sikut untuk memperebutkan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026.
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Skuad Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Australia U-19 di babak tersebut. Kekalahan tersebut sangat menyakitkan bagi Timnas Indonesia U-19 karena kecolongan lewat gol Edward Neil di pengujung laga tepatnya menit ke-89.
Sementara, Kamboja U-19 menelan kekalahan dari Thailand U-19 di babak semifinal. Skuad muda Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- kalah telak dengan skor 0-3.
Kekalahan dari Australia U-19 sekaligus membuat Timnas Indonesia U-19 gagal mempertahankan gelar juara. Kini, harapan satu-satu armada Nova Arianto itu adalah merebut tempat ketiga sebagai obat pelipur lara kegagalan tersebut.
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Dengan demikian, partai final Piala AFF U-19 2026 akan mempertemukan Australia U-19 kontra Thailand U-19. Laga pamungkas itu akan dimainkan pada hari dan lokasi yang sama dengan kick-off pukul 20.15 WIB.
Menariknya, kedua kesebelasan tersebut merupakan tim tersukses di Piala AFF U-19. Baik Australia U-19 dan Thailand U-19 sama-sama mengoleksi lima gelar juara. Artinya, pemenang laga pemenang final kali ini akan berdiri sendirian memegang rekor gelar terbanyak.
Lokasi: Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang
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