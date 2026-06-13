Prediksi Skor Kamboja U-19 vs Timnas Indonesia U-19: Garuda Muda Bidik Akhir Manis di Piala AFF U-19 2026

Pemain Timnas Indonesia U-19 berusaha mengamankan bola saat bertanding di Piala AFF U-19 2026. Garuda Muda memburu medali perunggu saat menghadapi Kamboja U-19. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Kamboja U-19 dalam laga perebutan juara ketiga Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore.
Setelah gagal melaju ke final akibat kekalahan dramatis dari Australia U-19, skuad asuhan Nova Arianto bertekad menutup turnamen dengan kemenangan dan membawa pulang medali perunggu.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Garuda Muda untuk bangkit dari kekecewaan semifinal.
Baca Juga:Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja U-19 di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF U-19 2026
Dukungan publik tuan rumah juga diperkirakan menjadi modal tambahan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia.
Mengapa Timnas Indonesia U-19 Lebih Diunggulkan?
Timnas Indonesia U-19 datang ke pertandingan ini dengan catatan performa yang lebih konsisten dibandingkan Kamboja U-19.
Dari empat laga terakhir di Piala AFF U-19 2026, Garuda Muda meraih tiga kemenangan sebelum akhirnya tumbang tipis 0-1 dari Australia U-19 di semifinal.
Kemenangan atas Vietnam U-19 dengan skor 2-1 menjadi bukti kualitas skuad Nova Arianto.
Sebelumnya, Indonesia juga sukses mengalahkan Myanmar U-19 3-0 dan Timor Leste U-19 3-0, menunjukkan produktivitas lini depan sekaligus solidnya pertahanan.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa