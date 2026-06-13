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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.39 WIB

Prediksi Skor Kamboja U-19 vs Timnas Indonesia U-19: Garuda Muda Bidik Akhir Manis di Piala AFF U-19 2026

Pemain Timnas Indonesia U-19 berusaha mengamankan bola saat bertanding di Piala AFF U-19 2026. Garuda Muda memburu medali perunggu saat menghadapi Kamboja U-19. (Timnas Indonesia) - Image

Pemain Timnas Indonesia U-19 berusaha mengamankan bola saat bertanding di Piala AFF U-19 2026. Garuda Muda memburu medali perunggu saat menghadapi Kamboja U-19. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Kamboja U-19 dalam laga perebutan juara ketiga Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore.

Setelah gagal melaju ke final akibat kekalahan dramatis dari Australia U-19, skuad asuhan Nova Arianto bertekad menutup turnamen dengan kemenangan dan membawa pulang medali perunggu.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Garuda Muda untuk bangkit dari kekecewaan semifinal.

Dukungan publik tuan rumah juga diperkirakan menjadi modal tambahan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia.

Mengapa Timnas Indonesia U-19 Lebih Diunggulkan?

Timnas Indonesia U-19 datang ke pertandingan ini dengan catatan performa yang lebih konsisten dibandingkan Kamboja U-19.

Dari empat laga terakhir di Piala AFF U-19 2026, Garuda Muda meraih tiga kemenangan sebelum akhirnya tumbang tipis 0-1 dari Australia U-19 di semifinal.

Kemenangan atas Vietnam U-19 dengan skor 2-1 menjadi bukti kualitas skuad Nova Arianto.

Sebelumnya, Indonesia juga sukses mengalahkan Myanmar U-19 3-0 dan Timor Leste U-19 3-0, menunjukkan produktivitas lini depan sekaligus solidnya pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
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