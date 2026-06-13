Nova Arianto Lakukan Rotasi! Putu Panji dan Arkhan Kaka Cadangan, Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja U-19 di Piala AFF

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan melawan Kamboja U-19 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6) pukul 16.00 WIB.

Timnas Indonesia U-19 terpaksa memainkan laga ini setelah gagal ke final usai ditekuk Australia U-19 dengan skor 0-1 di semifinal. Maka itu, ini menjadi harapan terakhir Garuda Muda untuk setidaknya menjadi peringkat ketiga terbaik dalam ajang tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, menurunkan pemain terbaiknya di laga kontra Kamboja U-19. Menariknya, Nova justru melakukan rotasi seperti tidak memainkan kapten Putu Panji, Fabio Azka, hingga Arkhan Kaka.

Untuk posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia U-19 tetap akan dikawal oleh Dafa Al Gasemi. Kemudian di lini belakang akan diperkuat Muhamad Ibrah Ardiansyah, Muhammad Rafa Raditya, dan Mathew Baker.

Menariknya, Mathew Baker akan main bareng dengan sang kakak, Timothy Baker yang bermain di sektor tengah. Selain dia, ada Nazriel Alfaro, Evandra Florasta, serta Zinadein Zidane. Nazriel pun dipercaya sebagai kapten pada laga kali ini.

Di lini serang, Timnas Indonesia U-19 akan diperkuat Reno Salampessy, Amar Brkic, dan Irpan Abadi. Diharapkan, ketiga pemain ini bisa menjebol gawang lawan sekaligus mengantarkan Garuda Muda merebut tempat ketiga.

Sementara itu, partai final akan dimainkan Australia U-19 vs Thailand U-19. Laga pamungkas itu akan dimainkan pada hari dan lokasi yang sama dengan kick-off pukul 20.15 WIB.

Menariknya, kedua kesebelasan tersebut merupakan tim tersukses di Piala AFF U-19. Baik Australia U-19 dan Thailand U-19 sama-sama mengoleksi lima gelar juara. Artinya, pemenang laga pemenang final kali ini akan berdiri sendirian memegang rekor gelar terbanyak.