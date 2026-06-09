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Andika Rachmansyah
Selasa, 9 Juni 2026 | 19.06 WIB

John Herdman Puji Kualitas Dony Tri Pamungkas, Sebut Jadi Ancaman bagi Pemain Senior Timnas Indonesia

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas saat pertandingan melawan Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas saat pertandingan melawan Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan pujian kepada Dony Tri Pamungkas. Dia menyebut bintang muda Persija Jakarta itu bisa menjadi ancaman serius bagi para pemain senior Skuad Garuda.

Dony Tri dipercaya tampil oleh John Herdman saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (5/6). Dalam laga tersebut, dia masuk di awal babak kedua menggantikan Justin Hubner.

Menariknya, Dony Tri tidak bermain di posisi aslinya sebagai bek sayap kiri. Bintang muda Persija Jakarta itu justru beroperasi di sayap kanan. Alih-alih canggung, pemain berusia 21 tahun itu sukses membuktikan kualitasnya hingga membuat pelatih timnas Indonesia John Herdman terpukau.

“Dony sedang tumbuh, dia pemain muda. Dia tumbuh ke dalam seragam internasionalnya. Setiap kali dia mendapat kesempatan, dia masuk ke pertandingan dengan mentalitas untuk menciptakan sesuatu,” ucap Herdman dalam konferensi pers jeang pertandingan kontra Mozambik, dipetik Selasa (9/6).

Herdman menyebut Dony Tri memiliki profil permainan yang sesuai dengan sistem yang tengah dibangun tim kepelatihan. Dia mengatakan pemain kelahiran Boyolali itu merupakan prospek yang menarik karena fleksibiltasnya bermain di berbagai posisi.

“Saya terus berbicara tentang profil. Selama Anda cocok dengan profil tersebut, Anda mendapat kesempatan untuk bermain,” ujar dia.

“Kami belajar lebih banyak tentang Dony Tri setiap kali dia bermain. Apakah itu bek sayap kiri, bek sayap kanan, dia menunjukkan fleksibilitas untuk beroperasi di kedua sisi lapangan yang menurut saya menarik,” tambah Herdman.

Herdman bahkan memprediksi Dony Tri akan menjadi pesaing serius bagi para pemain senior dalam memperebutkan posisi inti di Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu disebut punya peluang besar untuk masuk dalam persaingan utama menuju Piala Asia 2027.

“Jadi ya, dia pasti tumbuh ke dalam peran internasional dan saya pikir di masa depan dia akan bersaing untuk memperebutkan posisi starter untuk AFC (Piala Asia),” ungkap Herdman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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