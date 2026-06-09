Belum akan Menuju ke Super League, Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Kembali ke Eredivisie?

JawaPos.com - Kesulitan mendapatkan menit bermain di Eropa, punggawa Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dikabarkan akan bergabung dengan klub Super League musim depan. Namun, kabar terkini menyebut bahwa sang pemain sedang didekati oleh klub Eredivisie, Sparta Rotterdam.

Dilansir salah satu akun X yang kerap memberitakan mengenai klub Sparta Rotterdam, Sparta Nieuws, Ragnar sedang dalam pembicaraan dengan pihak klub.

"Sparta Rotterdam sedang dalam pembicaraan dengan Ragnar Oratmangoen, belum ada kesepakatan resmi tetapi pemain, manajemen, dan Sparta sedang bernegosiasi," tulis akun X @NieuwsSparta.

Ragnar Oratmangoen pada musim 2025/2026 membela klub FCV Dender di Liga Belgia. Namun cedera yang mendera pemain 28 tahun tersebut membuatnya kerap absen dalam pertandingan. Tercatat Ragnar hanya bermain dalam 19 pertandingan dengan torehan satu gol.

Statistik yang tidak cukup baik untuk pemain inti timnas Indonesia, membuat rumor Ragnar diminati klub Super League mencuat dengan Bali United disebut menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain.

Dengan kontrak yang akan habis pada 30 Juni 2026, semua tim peminat termasuk Sparta Rotterdam tidak perlu membayar biaya transfer ke FCV Dender.

Pada musim lalu, Sparta Rotterdam berada di posisi 10 klasemen akhir Eredivisie dengan 43 poin. Sebuah pencapaian apik karena hanya terpaut satu tingkat di bawah jatah kualifikasi play-off Conference League yang ditempati Groningen.