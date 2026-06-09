Starting XI, Peluang Menang dan Skor! Simak Prediksi Timnas Indonesia vs Mozambik Malam Ini!

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melawan Mozambik dalam pertandingan terakhir FIFA Matchday Juni 2026. Laga tersebut digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam momentum positif jelang menghadapi Mozambik. Skuad Garuda meraih kemenangan meyakinkan kontra Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat (5/6/) lalu.

Namun begitu, hasil tersebut bukan berarti bisa menggaransi Timnas Indonesia memetik hasil positif kontra Mozambik. Apalagi, ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua kesebelasan.

John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pun telah mempelajari kekuatan negara asal Afrika tersebut. Herdman menyebut dua kekuatan utama Mozambik yang perlu diwaspadai anak asuhnya.

"Ini akan menjadi ujian yang baik untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara menyerang dan mencoba mencetak gol serta meningkatkan serangan kami, namun tetap menjaga disiplin transisi pertahanan kami," kata Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan, dipetik Selasa (9/6).

Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia berada di bawah Mozambik. Indonesia kini duduk di peringkat ke-119, sementara Os Mambas -julukan Timnas Mozambik- di urutan 102.

Di sisi lain, Mozambik tidak membawa salah satu bintangnya ke Indonesia. Yakni Geny Catamo yang merumput bersama Sporting Lisbon di kompetisi kasta tertinggi Portugal.

Meski demikian, pelatih Timnas Mozambik, Chiquinho Conde, menegaskan skuadnya siap menghadapi Skuad Garuda. Conde menyadari Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang atas Oman, tapi ia yakin dengan kualitas pemain yang dibawanya.