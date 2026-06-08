Prestasi Shin Tae-yong Pernah Juara Liga Champions Asia! Dikabarkan Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta

JawaPos.com - Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan menjadi pelatih baru Persija Jakarta. Macan Kemayoran akan menjadi tim pertama di Indonesia yang akan diasuh pelatih asal Korea Selatan itu.

"Setelah perjalanan singkat bersama Ulsan tahun lalu, pelatih Shin Tae-yong menyingkir dari pemberitaan hampir setengah tahun, namun kini dirinya mulai menarik perhatian sebagai pelatih Persija Jakarta berikutnya, salah satu klub prestisius di Liga Indonesia," tulis media Korea Selatan News Worker.

Sebelum dikenal sebagai salah satu juru taktik terbaik di timnas Indonesia, Shin Tae-yong memulai karir di level klub pada 2005 saat menjadi asisten pelatih di klub Australia Brisbane Roar hingga 2008. Kemudian dia kembali ke Korea dan ditunjuk sebagai pelatih interim Seongnam Ilhwa sebelum naik jabatan sebagai pelatih utama.

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Bersama Seongnam Ilhwa, Shin Tae-yong memimpin dalam 145 laga dengan torehan 1,47 poin per pertandingan. Gelar juara Piala Korea Selatan dan AFC Champions League (Liga Champions Asia) berhasil diraih selama dua tahun masa jabatan.

Prestasi gemilang tersebut membuat Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), menunjuknya sebagai asisten pelatih tim nasional pada 2014, sebelum akhirnya menjabat sebagai pelatih interim menggantikan Uli Stielike.

Salah satu jabatan tertinggi dalam karir Shin Tae-yong saat menjadi pelatih kepala Korea Selatan pada 2016 hingga 2018. Tak hanya memimpin tim tampil di Piala Dunia Rusia 2018, The Taeguk Warriors bahkan mampu dia bawa mengalahkan negara adidaya sepak bola Eropa, Jerman dengan skor 2-1 sekaligus memulangkan sang juara bertahan dari turnamen.

Kemudian pada 2020 hingga 2023, Shin Tae-yong dipilih PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia saat era kepemimpinan Iwan Bule, dengan salah satu torehan terbaik yakni saat mencetak sejarah pertama kali lolos ke fase knockout Piala Asia 2023.

Sebelum menuju Persija, sosok berusia 55 tahun menjabat sebagai pelatih kepala Ulsan HD. Meraih dua kemenangan dan menderita empat kekalahan dalam 10 pertandingan, membuat Shin Tae-yong akhirnya diberhentikan hanya dua bulan sejak ditunjuk.