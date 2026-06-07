Shin Tae-yong Menuju Persija Jakarta, Berapa Besar Dampaknya kepada Macan Kemayoran

JawaPos.com - Persija Jakarta dikabarkan selangkah lagi mendapatkan pelatih baru untuk menghadapi musim 2026/2027. Nama yang disebut akan mengisi kursi pelatih Macan Kemayoran adalah mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kabar tersebut menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan oleh pencinta sepak bola nasional dalam beberapa hari terakhir.

Shin Tae-yong disebut telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Persija Jakarta dan dijadwalkan diperkenalkan secara resmi pada Senin, 8 Juni 2026.

Jika terealisasi, ini akan menjadi langkah baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah sebelumnya dikenal luas lewat kiprahnya bersama Tim Nasional Indonesia.

Selama menangani skuad Garuda, Shin berperan penting dalam proses pembangunan tim dan pengembangan pemain muda yang kemudian menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia.

Saat ini, Shin Tae-yong diketahui masih terikat kerja sama dengan organisasi F7 atau Football 7 sebagai Technical Advisor.

Namun, proses kepindahannya ke Persija disebut tidak menemui hambatan berarti. Pihak F7 bahkan dikabarkan telah memberikan izin penuh apabila Shin ingin kembali ke dunia kepelatihan profesional di level klub.

Presiden F7 menyatakan bahwa kemungkinan tersebut sudah dibicarakan sejak awal kerja sama. Karena itu, keputusan Shin untuk menerima tantangan baru bersama Persija Jakarta mendapat dukungan penuh dari organisasi tersebut.