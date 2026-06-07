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Andika Rachmansyah
Minggu, 7 Juni 2026 | 21.39 WIB

Pengamat Soal Rumor Shin Tae-yong Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta: Dia Sudah Paham Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong dirumorkan jadi pelatih Persija Jakarta. (Instagram @shintaeyong7777) - Image

Shin Tae-yong dirumorkan jadi pelatih Persija Jakarta. (Instagram @shintaeyong7777)

JawaPos.com - Rumor Shin Tae-yong menjadi pelatih baru Persija Jakarta cukup menyita perhatian publik Tanah Air, tak terkecuali Kesit Budi Handoyo. Pengamat sepak bola nasional itu menyebut Shin Tae-yong memiliki kelebihan karena sudah memahami atmosfer sepak bola Indonesia.

Persija Jakarta akan memperkenalkan pelatih baru untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengumumkan nakhoda barunya secara langsung ke publik di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6) siang WIB.

Nama Shin Tae-yong diduga kuat akan menjadi sosok pelatih baru yang akan diperkenalkan Persija Jakarta. Jagat dunia maya dibuat heboh dengan rumor yang beredar tersebut, terkhusus bagi The Jakmania, kelompok suporter fanatik Macan Kemayoran.

Terkait rumor Shin Tae-yong, Kesit memberikan pandangan. Satu yang pasti, ketika sebuah klub memutuskan untuk merombak pelatih, hal tersebut adalah sebuah perjudian. Karena bisa jadi pelatih baru akan membawa kesuksesan, begitu juga sebaliknya.

“Ketika sebuah klub memutuskan ganti pelatih, semua tentu masih gambling apakah yang bersangkutan akan sukses atau sebaliknya,” buka Kesit kepada JawaPos.com, Minggu (7/6).

Kesit menyebut Persija Jakarta akan mendapatkan beberapa keuntungan jika menunjuk Shin Tae-yong. Figur asal Korea Selatan itu sudah memahami betul kultur dan karakter pemain sepak bola Tanah Air, mengingat pernah menukangi Timnas Indonesia cukup lama.

“Jika Shin Tae-yong melatih Persija, keuntungannya dia sudah paham betul atmosfer sepakbola Indonesia. Dia juga tahu betul karakter rata-rata pemain Indonesia yang terlibat di Super League,” terang Kesit.

Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga memiliki kedekatan dengan beberapa pemain Persija Jakarta seperti Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Witan Sulaeman, hingga Rayhan Hannan. Sebab, dia pernah melatih nama-nama tersebut ketika masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

“Selain itu, di Persija ada beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan yang pernah dilatih saat masih menangani Timnas Indonesia,” tambah Kesit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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