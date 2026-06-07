Daftar Kontrak Pemain Persija Jakarta Jelang Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Terancam Kehilangan Andritany Ardhiyasa

JawaPos.com - Masa kontrak para pemain Persija Jakarta menjelang kompetisi Super League 2026/2027 menarik untuk dibahas. Beberapa nama anyar pun kontraknya sudah dan akan habis seperti sang kiper senior, Andritany Ardhiyasa.

Persija Jakarta baru-baru ini melakukan cuci gudang besar-besaran. Setelah tidak memperpanjang kontrak pelatih Mauricio Souza, mereka melepas tujuh legiun asing sekaligus dalam waktu satu hari pada Kamis (4/6).

Tujuh pemain asing yang dilepas adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaaeddine Ajaraie. Lima nama pertama kontraknya tidak diperpanjang, sementara Thales dan Alaeddine kembali ke klub asalnya setelah masa peminjaman berakhir.

Skuad Persija Jakarta pun berpotensi akan tergerus, mengingat terdapat beberapa pemain yang kontraknya habis dan diujung tanduk. Pemain yang kontraknya habis adalah Riko Simanjuntak, Ryo Matsumura, Hansamu Yama, Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Paulo Ricardo, dan Witan Sulaeman.

Tiga nama awal adalah pemain yang baru pulang dari masa peminjaman. Baik Riko, Ryo, dan Hansamu, masa depannya belum jelas. Belum diketahui apakah Persija Jakarta akan memperpanjang kontrak mereka, atau justru melepasnya di bursa transfer jelang Super League 2026/2027.

Begitu juga dengan Calonego, Sousa, dan Ricardo, yang sejatinya kontraknya habis seiring berakhirnya kompetisi musim ini. Disinyalir, ketiga pemain itu akan diperpanjang masa baktinya, mengingat tidak masuk dalam daftar rombongan legiun asing yang dilepas Persija Jakarta pada Kamis lalu.

Sementara Witan, nasibnya pun juga belum jelas setelah kontraknya habis pada 31 Mei 2026. Mencuat rumor kalau pemain berusia 24 tahun itu akan cabut dari Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu dikaitkan dengan klub promosi Garudayaksa FC.

Selain itu, beberapa pemain yang nasibnya diujung tanduk adalah Andritany Ardhiyasa, Rayhan Hannan, dan Eksel Runtukahu. Ketiga pemain tersebut kontraknya habis pada tanggal 30 Juni 2026. Belum diketahui pasti apakah manajemen Persija Jakarta bakal memperpanjang masa bakti ketiga pemain tersebut.