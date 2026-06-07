Ernando Ari Bikin Netizen Salfok! Kiper Persebaya Surabaya Ini Ternyata Gemar Mancing di Laut dan Bawa Joran Sendiri

JawaPos.com — Kiper Persebaya Surabaya dan Tim Nasional Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi, mencuri perhatian usai kompetisi Super League 2025/2026 bukan karena aksinya di bawah mistar, melainkan karena hobi memancing di laut.

Momen tersebut terekam di kawasan Wisata Geladak Balai Keling, Gresik, saat Ernando terlihat santai membawa beberapa joran pancing dan menikmati waktu luang di tengah jeda aktivitas sepak bola.

Bagaimana Momen Ernando Ari Saat Memancing di Gresik? Fakta unik ini muncul dari unggahan akun TikTok @khalidarifi7 yang menampilkan Ernando Ari sedang berjalan santai di kawasan Wisata Geladak Balai Keling, Gresik.

Video tersebut diberi caption, “Ernando Ari kiper e timnas yo mancing an bolo.”

Unggahan itu langsung menarik perhatian publik karena memperlihatkan sisi berbeda dari sosok penjaga gawang andalan Persebaya Surabaya.

Selama ini Ernando lebih dikenal sebagai kiper tangguh yang kerap menjadi penyelamat tim di berbagai pertandingan penting.

Dalam video tersebut, Ernando tampak mengenakan hoodie hijau berlogo Persebaya Surabaya. Ia berjalan di atas jembatan kayu yang berada di tepi laut sambil membawa beberapa batang joran pancing.

Penampilan santainya membuat banyak netizen terkejut sekaligus kagum.