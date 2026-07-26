Reza Arya Tak Gentar Bersaing dengan Ernando Ari, Siap Buktikan Kualitas Bersama Persebaya

JawaPos.com - Persaingan di bawah mistar gawang Persebaya Surabaya semakin menarik menjelang bergulirnya Piala Presiden 2026. Kiper anyar Green Force Reza Arya Pratama, menyambut situasi tersebut dengan sikap positif.

Kompetisi yang sehat antarkiper menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperkuat tim. Persebaya akan mengawali kiprahnya di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7).

Selain Persija, Green Force akan bersaing dengan PSMS Medan dan wakil Thailand, Port FC, demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Jelang pertandingan pembuka, Reza menegaskan dirinya dalam kondisi siap apabila mendapat kepercayaan dari pelatih Bernardo Tavares.

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Meski begitu, dia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tim pelatih mengenai siapa yang akan diturunkan sebagai penjaga gawang utama. Menurut Reza, kesempatan bermain harus dijawab dengan penampilan maksimal.

Dia berharap mampu menjaga gawang tetap tanpa kebobolan sekaligus membantu Persebaya meraih kemenangan pada setiap laga yang dijalani. "Kalau mendapat kesempatan bermain, saya ingin memberikan penampilan terbaik. Target saya tentu mencatatkan clean sheet dan membantu tim meraih kemenangan. Dengan performa yang baik, saya berharap bisa terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih," ujar Reza.

Musim 2026/2027 menjadi pengalaman baru bagi penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut. Setelah menghabiskan tujuh musim bersama PSM Makassar, Reza akhirnya memilih tantangan baru dengan bergabung ke Persebaya. Kepindahan ini sekaligus menjadi kali pertama dirinya berkarier di luar Sulawesi.

Kedatangan Reza membuat persaingan di posisi penjaga gawang Persebaya semakin ketat. Saat ini Green Force memiliki beberapa nama berkualitas seperti Ernando Ari Sutaryadi, Kenzo Albar, Ilham Al-Arif, dan Reza Arya yang sama-sama berpeluang mengamankan posisi utama.

Meski harus bersaing dengan sejumlah kiper berpengalaman, Reza tidak melihat hal tersebut sebagai tekanan. Dia menilai atmosfer kompetitif akan membuat seluruh penjaga gawang terus berkembang dan meningkatkan kualitas latihan setiap hari.