Nggak Banyak Janji Muluk! John Herdman Tunjukkan Perubahan Nyata di Timnas Indonesia

John Herdman di Stadion Madya. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Performa Timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya menghadirkan hasil positif di atas lapangan, tetapi juga memunculkan apresiasi terhadap sosok pelatih kepala, John Herdman.
Pelatih asal Kanada tersebut mulai mendapat banyak pujian dari suporter karena dinilai membawa pendekatan yang sederhana namun efektif dalam membangun tim.
Bukan sekadar soal kemenangan, tetapi juga perubahan identitas permainan yang mulai terlihat jelas dari pertandingan ke pertandingan.
Salah satu hal yang paling menonjol adalah keberanian Herdman melakukan rotasi pemain. Ia tidak terpaku pada nama besar atau pemain tertentu.
Baca Juga:Timnas Indonesia Tiru Metode Jepang! Pemain Cadangan Tetap Digenjot Latihan Setelah Laga Lawan Oman
Kesempatan bermain diberikan kepada banyak pemain sehingga persaingan dalam skuad tetap sehat dan regenerasi berjalan secara alami.
Selain itu, gaya bermain Timnas Indonesia juga mulai menunjukkan karakter yang lebih modern. Penguasaan bola menjadi salah satu aspek yang terus diperbaiki.
Di saat yang sama, skuad Garuda tampil lebih agresif saat kehilangan bola dengan menerapkan tekanan tinggi atau high pressing untuk merebut kembali penguasaan permainan.
Pendekatan tersebut membuat permainan Indonesia terlihat lebih kolektif. Ketergantungan kepada individu perlahan berkurang dan kerja sama antarpemain menjadi fokus utama.
Tidak sedikit suporter yang menilai hal ini sebagai salah satu perubahan paling penting yang dibawa Herdman.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal