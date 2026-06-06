Nggak Banyak Janji Muluk! John Herdman Tunjukkan Perubahan Nyata di Timnas Indonesia

JawaPos.com - Performa Timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya menghadirkan hasil positif di atas lapangan, tetapi juga memunculkan apresiasi terhadap sosok pelatih kepala, John Herdman.

Pelatih asal Kanada tersebut mulai mendapat banyak pujian dari suporter karena dinilai membawa pendekatan yang sederhana namun efektif dalam membangun tim.

Bukan sekadar soal kemenangan, tetapi juga perubahan identitas permainan yang mulai terlihat jelas dari pertandingan ke pertandingan.

Salah satu hal yang paling menonjol adalah keberanian Herdman melakukan rotasi pemain. Ia tidak terpaku pada nama besar atau pemain tertentu.

Kesempatan bermain diberikan kepada banyak pemain sehingga persaingan dalam skuad tetap sehat dan regenerasi berjalan secara alami.

Selain itu, gaya bermain Timnas Indonesia juga mulai menunjukkan karakter yang lebih modern. Penguasaan bola menjadi salah satu aspek yang terus diperbaiki.

Di saat yang sama, skuad Garuda tampil lebih agresif saat kehilangan bola dengan menerapkan tekanan tinggi atau high pressing untuk merebut kembali penguasaan permainan.

Pendekatan tersebut membuat permainan Indonesia terlihat lebih kolektif. Ketergantungan kepada individu perlahan berkurang dan kerja sama antarpemain menjadi fokus utama.