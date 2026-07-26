Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja, PSSI Masih Tunggu Hasil Observasi

JawaPos.com – Timnas Indonesia mendapat kabar kurang baik jelang laga pembuka Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Marselino Ferdinan dipastikan mengalami cedera dan kini masih menjalani observasi tim dokter PSSI setelah menjalani pemeriksaan MRI.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB. Namun, Skuad Garuda terancam tampil tanpa salah satu pemain andalannya.

Marselino mengalami cedera setelah berbenturan dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. Akibatnya, pemain Oxford United itu hanya menyaksikan latihan resmi dari tribune Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

"Ya, Lino perlu saya sampaikan memang di latihan terakhir dia sedikit ada persoalan, dan tim dokter sedang mengobservasi berdasarkan MRI yang tadi pagi dilakukan," ujar Sumardji kepada wartawan.

PSSI Terus Pantau Kondisi Marselino Sumardji menjelaskan tim dokter PSSI terus memantau perkembangan kondisi Marselino. Ia berharap pemain berusia 21 tahun itu dapat segera pulih dan kembali bergabung dalam latihan bersama Timnas Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali berlatih dengan tim. Yang pasti, tim dokter akan terus memantau perkembangan Lino agar mendapatkan penanganan terbaik terkait cedera yang dialami saat latihan terakhir," katanya.

Meski demikian, Sumardji belum bisa memastikan apakah Marselino dapat tampil saat menghadapi Kamboja.

"Ya, 50-50 kalau Lino. Karena namanya cedera masih dalam pantauan tim dokter setelah dilakukan MRI. Kami tentu mengupayakan percepatan pemulihan," jelasnya.

"Tetapi kembali lagi, kalau berkaitan dengan cedera tidak bisa dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Semua butuh progres," lanjut Sumardji.