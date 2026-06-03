Ketika Presiden FIFA Ucapkan Selamat kepada Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung merajai sepak bola Indonesia setelah menjadi juara Super League 2025/2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. FIFA lewat presiden Gianni Infantino kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengucapkan selamat atas raihan juara Persib.

Surat tersebut ditulis langsung dari Zurich, Swiss, pada 28 Mei 2026, mengapresiasi prestasi Maung Bandung di bawah arahan pelatih Bojan Hodak, buah dari kerja keras, konsistensi, dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang musim kompetisi.

FIFA juga menyampaikan selamat kepada seluruh anggota tim dan klub atas keberhasilan meraih gelar tersebut. Persib pun menyambutnya ucapan resmi dari Gianni Infantino, jadi simbol bahwa perjalanan yang ditempuh klub selama satu musim mendapat perhatian hingga tingkat global.

“Melalui surat ini, saya dengan senang hati mengucapkan selamat kepada para juara di Indonesia, Persib. Upaya dan hasil konsistensi mereka sepanjang musim telah membuahkan hasil, sehingga meraih gelar penting ini,” begitu tulis Gianni Infantino.

Apresiasi tersebut jadi sebuah kehormatan untuk Persib, ini sekaligus jadi bukti jika setiap langkah, kerja keras, dan perjuangan yang dilakukan sepanjang musim rupanya mendapatkan tempat dan pengakuan di panggung sepak bola dunia.

Persib juga memberikan tiket kepada tim kebanggaan Bobotoh tampil di kompetisi sepak bola Asia musim depan. Persib akan tampil di play-off AFC Champions League Two, dan dipastikan main di ASEAN Club Championship.