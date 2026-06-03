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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 14.37 WIB

Ditikung Klub Kuwait? Rumor Transfer Patrick Robson ke Persib Bandung Mendadak Terancam Batal

Patrick Robson saat membela Svay Rieng FC. Winger asal Brasil itu dikabarkan menjauh dari Persib Bandung dan tengah bernegosiasi dengan klub asal Kuwait. (Instagram @alfinete98)

 

JawaPos.com - Persib Bandung terancam gagal mendapatkan winger asal Brasil Patrick Robson. Kabar terbaru yang menyebut sang pemain menolak tawaran Maung Bandung dan kini lebih dekat bergabung dengan klub asal Kuwait.

Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi Bobotoh. Sebab sebelumnya Patrick Robson sempat disebut-sebut sebagai rekrutan asing pertama Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026/2027.

Pada awal Juni 2026, sejumlah akun sepak bola Indonesia mengabarkan jika kesepakatan antara Persib Bandung dan Patrick Robson sudah berada di tahap akhir. Bahkan, beberapa sumber menyebut winger berusia 27 tahun itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi.

Akun Instagram @ngapakfootball menjadi salah satu yang pertama mengungkap rumor tersebut pada Senin (1/6). "Persib Bandung wangsitnya sukses mengamankan tanda tangan penyerang berusia 28 tahun asal Brasil, Patrick Robson," tulis akun tersebut.

Informasi serupa kemudian diperkuat akun @gosball yang menyebut Patrick Robson bakal tiba di Indonesia pada Juli 2026 setelah menikmati masa liburan di Brasil.

Mengapa Transfer Patrick Robson ke Persib Bandung Mendadak Berubah?

Situasi berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Di saat Bobotoh mulai optimistis menyambut kedatangan Patrick Robson, muncul laporan baru yang mengindikasikan sang pemain justru menjauh dari Persib Bandung.

Kabar tersebut diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, melalui akun media sosialnya pada Selasa (2/6). Menurut laporan tersebut, Patrick Robson dikabarkan telah menolak tawaran Persib Bandung.

Saat ini, pemain yang berada di bawah naungan agensi One Sports Agency dan Smugosa sedang menjalani pembicaraan dengan klub asal Kuwait.

"Dikabarkan, Patrick Robson telah menolak tawaran dari Persib Bandung. Saat ini ia sedang dalam pembicaraan dengan sebuah klub asal Kuwait, dan proses negosiasi masih berlangsung," tulis laporan tersebut.

Jika kabar itu benar, peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Patrick Robson otomatis mengecil. Terlebih klub-klub Kuwait dikenal memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat dalam bersaing mendapatkan pemain asing berkualitas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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