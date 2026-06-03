Ditikung Klub Kuwait? Rumor Transfer Patrick Robson ke Persib Bandung Mendadak Terancam Batal

JawaPos.com - Persib Bandung terancam gagal mendapatkan winger asal Brasil Patrick Robson. Kabar terbaru yang menyebut sang pemain menolak tawaran Maung Bandung dan kini lebih dekat bergabung dengan klub asal Kuwait.
Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi Bobotoh. Sebab sebelumnya Patrick Robson sempat disebut-sebut sebagai rekrutan asing pertama Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026/2027.
Pada awal Juni 2026, sejumlah akun sepak bola Indonesia mengabarkan jika kesepakatan antara Persib Bandung dan Patrick Robson sudah berada di tahap akhir. Bahkan, beberapa sumber menyebut winger berusia 27 tahun itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi.
Baca Juga:Prediksi Starting Line Up Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik, Kevin Diks Jadi Kapten Baru?
Akun Instagram @ngapakfootball menjadi salah satu yang pertama mengungkap rumor tersebut pada Senin (1/6). "Persib Bandung wangsitnya sukses mengamankan tanda tangan penyerang berusia 28 tahun asal Brasil, Patrick Robson," tulis akun tersebut.
Informasi serupa kemudian diperkuat akun @gosball yang menyebut Patrick Robson bakal tiba di Indonesia pada Juli 2026 setelah menikmati masa liburan di Brasil.
Situasi berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Di saat Bobotoh mulai optimistis menyambut kedatangan Patrick Robson, muncul laporan baru yang mengindikasikan sang pemain justru menjauh dari Persib Bandung.
Kabar tersebut diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, melalui akun media sosialnya pada Selasa (2/6). Menurut laporan tersebut, Patrick Robson dikabarkan telah menolak tawaran Persib Bandung.
Baca Juga:Resmi! Semen Padang Tunjuk Nil Maizar di Liga 2 2026/2027 Demi Misi Kembali ke Super League
Saat ini, pemain yang berada di bawah naungan agensi One Sports Agency dan Smugosa sedang menjalani pembicaraan dengan klub asal Kuwait.
"Dikabarkan, Patrick Robson telah menolak tawaran dari Persib Bandung. Saat ini ia sedang dalam pembicaraan dengan sebuah klub asal Kuwait, dan proses negosiasi masih berlangsung," tulis laporan tersebut.
Jika kabar itu benar, peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Patrick Robson otomatis mengecil. Terlebih klub-klub Kuwait dikenal memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat dalam bersaing mendapatkan pemain asing berkualitas.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan